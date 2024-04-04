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清明連假首日國1、國3南向雍塞　部分路段紫爆「時速不到20」

▲今（4）日是清明連假首日，南向路段出現壅塞紫爆，車速剩不到20公里。（圖／NOWnews攝影中心）
▲今（4）日是清明連假首日，南向路段出現壅塞紫爆，車速剩不到20公里。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林莞茜／綜合報導

今（4）日是清明連假首日，國道昨日傍晚就陸續湧現車潮，南向路段出現壅塞，甚至紫爆車速剩不到20公里，高公局預估，今日國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

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因受花蓮7.2地震影響，高速公路局爰取消國道5號4月4日及5日之石碇、坪林入口匝道封閉措施，其餘疏導措施維持：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、5-12時西部國道南向高乘載、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。

目前即時路況顯示，今日上午國1、國3、國5就湧現車潮，其中北部地區新竹的竹北，中壢轉接二-校前路、中壢轉接二-校前路、湖口-湖口服務區等南下路段，直接出現紫爆，中部地區國1台中-南屯、南屯-王田、王田-彰化系統、彰化系統-彰化等路段，國3從新北中和到桃園龍潭一帶、土城-樹林、樹林-三鶯等南下路段，車速也都低於20公里。另新竹的寶山休息站-寶山、新竹系統-茄苳、茄苳-香山，以及中部的龍井-和美等路段，也一早就相當壅塞。

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