兒童優惠整理！12歲以下吃這6家Buffet免錢　2餐廳送小朋友吃牛排

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一樓的Semi-Buffet「Garden Kitchen」，今（4）日至4月7日之兒童清明連假期間，推出「兒童節 ‧ 歡樂三重奏」，未滿12歲以下孩童享多重禮遇，第一重「揮灑創意用餐免費」，孩童至餐廳用餐可獲著色卡及色鉛筆組乙份，發揮創意完成著色卡，拍照分享至社群平台且打卡標記台北萬豪酒店並加入官方LINE好友，即可免費享用自助美饌。
第二重「繽紛糖果裝到滿」，孩童用餐即贈糖果罐乙個，超過20種糖果任選裝滿帶回家。第三重「扭蛋轉轉樂」，凡單筆消費滿1,500元，可免費體驗歡樂扭蛋機乙次。餐廳餐價成人用餐每位1,580元+10%起，享豐盛自助美饌與自選主菜乙份，6至11歲孩童每位680元+10%起，享自助美饌與特製兒童餐點。每位成人至多可攜兩位滿6歲以上、未滿12歲孩童參加，每桌上限四名孩童享活動用餐免費優惠。
📍穿越 Pass Through 川粵百匯
「穿越 Pass Through 川粵百匯」是桃園南崁知名川菜館「川門子」旗下的吃到飽品牌，推出即日起～4月7日期間來店，12歲以下的小孩用餐通通免費。每位成人最多可帶2位孩子免費用餐，餐價方面，下午茶時段最划算，1個大人2個小孩只要549元；午/晚餐時段也只要968元。另外，週末餐檯更將供應鮮美松葉蟹腳。
📍台北六福萬怡酒店
迎接兒童假期，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳推出「長高高，省荷包」快閃活動，即日起至4月14日，兩位成人攜帶一位12歲以下孩童享用午餐，孩童免費，而且孩童身高與體重數字可再折抵大人餐費，數字越大折扣數越高。
「長高高，省荷包」兒童節快閃活動期間，餐檯不僅無限供應北海道生食級干貝，還吃得到歐式冷盤、澎派海鮮蝦蟹、現切爐烤肋眼牛排、法式春蔬燉羊肉、檸檬蒸鮮魚，以及現場製作的烈日鬆餅、DIY提拉米蘇及精緻糕點。假日再加碼松葉蟹及醋蔥漬鮭魚卵生蠔吃到飽。
📍台北新板希爾頓酒店
台北新板希爾頓酒店4月連假搶攻親子商機，推出一系列活動。館內「悅．市集」自助餐廳即日起至4月7日推出「吃飽飽，一瞑大一寸」優惠，午晚餐兩位成人同行，即招待一位孩童免費用餐，而且大人餐費可再折抵孩童的身高數字，身高越高折扣金額越多。此外，4月份2人同行，可享第2人餐費半價，平日用餐折扣後人均918元。
📍台中日月千禧酒店
3樓饗樂全日餐廳自助百匯今（4）日起~4月7日午、晚餐時段，特別針對家中的小主人獻出專屬優惠，只要三人同行即享一位兒童(三歲至十一歲)餐費免費，同行者還可享有九折(需另加收原價一成服務費)。此優惠兒童人數若超過一人，擇餐價較低者享特惠，每組訂位上限為十二人。
📍台中星享道酒店
台中星享道酒店內星饗道國際自助餐廳，5月底前有龍蝦料理吃到飽活動，每個餐期約有3～4道龍蝦料理可無限量取用。歡慶快樂的兒童節，餐廳推出兩人同行兒童免費活動。
📍同場加映 - 高雄福華飯店
高雄福華大飯店的優惠非小朋友免費，而是半價！麗香苑自助餐廳在今（4）日兒童節特別
📍鬥牛士牛排食堂（高雄五福店）
即日起至2024年4月30日，推出兩人以上同行用餐，至少一位5-12歲（101-108年次）以下兒童，將免費享有秘製醬燒鐵板排餐乙份（價值239元）。
需點滿兩份套餐，於結帳時出示優惠卷（點此領優惠券）及小朋友證件。（結帳後視同放棄優惠）。每餐期數量有限，需提前訂位告知使用該優惠。
📍雅室牛排
老字號台北人口袋名單的「雅室牛排」今年兒童節檔期同樣推出「免費請吃牛排」優惠活動，只要今（4）日至4月7日，穿著親子裝到店用餐點購1880元以上金額之套餐，12歲以下兒童就能免費吃「2024親子牛牛套餐」，內容包含兒童雅室牛排、經典雅室手工布丁、柳橙汁、葵花籽橙皮麵包及雜糧裸麥麵包，讓小朋友一樣能享受好好吃西餐。
▲雅室牛排小小貴賓專屬「2024親子牛牛套餐」。（圖／記者蕭涵云攝）