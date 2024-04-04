名家論壇》黃創夏／蔣萬安選總統？白日作夢！

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然而，政客自己笨卻老以為選民是白癡，事實上，選民的眼睛雪亮，根本不想隨著這樣無謂、無聊的政治戲碼走。
因為，距離下一次投票是2026年11月底，距今還有「900天」，變化的可能性太多、太大，現在就在扯選舉，除了言之過早之外，甚至有一種無所事事、沒事找事的負面觀感持續累積。
「900天」的變化，是足以從巔峰跌到谷底的！
以前蘇聯的戈巴契夫為例，他於1989年10中旬獲得「諾貝爾和平獎」、一個多月之後，拒絕前東德領袖何內克的出兵鎮壓要求，促成了「柏林圍牆」倒塌，結束了冷戰時代的對立。
但這樣的巔峰沒有維持太久，不到400天之後，蘇聯瀕臨解體、蘇聯共產黨發動政變、葉爾欽取而代之，1991年底，戈巴契夫垮台、蘇聯解體。
才「400天」就有如此驚天動地的變化，國民黨忙著在搞「900天」之後？當然可憎、可笑！
更可笑的還不止是那些立委以為明天就要投票，更多藍軍又開始尋找「最後的獨生子」，寄希望於「蔣萬安選總統」，如果2028年參選，距離現在還有「1300天」，如果2032年參選，距離現在超過「3000天」，變化還不知會有多少？
而且這樣的「超前部署」，殊不知正是把蔣萬安往火爐上烤，只會讓蔣萬安的所有弱點，提前曝光被嚴格甚至刻意地檢視…
「柯文哲要負責、行政院要解決」，身為網民冊封的「公親王」，台北市長蔣萬安逐漸原形畢露，讓人越來越想到那一個曾經滿滿「不沾鍋」精神，一度被視為「國民黨的最後獨生子」，因此被藍營百般保護的台北市長時代的馬英九！
從連續壁施工造成的房屋下陷工安事故、剴剴的不幸兒童照護悲劇、台智光內幕的光怪陸離、台北市議會臨時會的甲級不動員保護蔣萬安、一直到如今寶林中毒事件，這些事件有的管理鬆散、有的吃相難看、有的讓人感同身受深感不忍、有的人人自危不知所措…
事件很多樣，蔣萬安卻是「一路走來，始終如一」，雖然身為首善之區的最高地方首長，他卻總是先保持觀望，等到火燒起來了，一方面就會有泛藍的喉舌出來追究是柯文哲時代留下來的爛攤子。
這一招，有一定的效果。因為2024年總統大選之「藍白合」恩怨未了，打柯文哲可以激起那些怒氣未消的深藍，把怒火轉燒柯文哲；而在綠軍方面和年輕人方面，10年以來痛恨柯文哲的前後反覆，也會跳下去猛踩柯文哲。
柯文哲當箭靶，蔣萬安好舒壓，確實柯文哲在台北市八年的太多神話應該要破滅和檢視，但蔣萬安忘了，人民也會問：萬安公子，你已經上任超過16個月，將近500天的日子裡，怎麼到現在才知道柯文哲留下包袱，而你現在才發現，而且無能解決？
更離譜的是，在藍綠對壘的社會長期氛圍之下，蔣萬安還會突然改變行程，臨時決定到行政院參加行政院會，然後在行政院前在大批記者簇擁之下，大聲疾呼有幾點建議…換言之，就是要行政院來解決！
該做的都是別人該去做，身為地方首長的概括承受擔當，都可以拋諸腦後！
「路人甲、不沾鍋，這是時代精神！」這話正是那些馬英九時代流傳的一句自我解嘲，自掃門前雪、消極保平安的心態，一覽無遺。
大家都是「路人甲」，誰也不用負起責任來，這樣的「時代精神、國家政策」，當官實在很好當，問題是，人民會有多倒霉？
不沾鍋的時代精神，也許是一種政治的高明鬥爭手法。人民百姓何辜呢？
當下，似乎蔣萬安又要帶回這個不分大小都依循著「路人甲」新時代精神：「你們應該這樣做，責任不在我！」
當只會上演著「有官無政府，有權不負責」的戲碼，社會早就瀰漫著一種無奈感。多少人，正苦悶與後悔、怒火中燒隱忍著啊…
●作者：黃創夏／資深媒體人
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