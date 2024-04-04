蘋果今早驚傳全球當機！App Store、Apple Music都中斷 現已修復
昨（3）日台灣7.2強震導致不少基地台受損，連帶影響用戶通訊服務，在台灣一早有PTT網友發文詢問「Apple App Store是也被震壞了？」蘋果多項服務都無法使用，且災情不只在台灣，國外知名的科技爆料客「Apple Hub」也有同樣的發文，包含App Store、Apple Music等全面大當機，看樣子受影響的不只有小規模，似乎是全球大當機，所幸在約1個小時的時間，所有服務又再度恢復正常。
記者周淑萍/綜合報導
可能是被震怕了，今早PTT上就有網友發文詢問「Apple App Store被震壞了？」網友想進入App Store下載App，卻一直出現「無法連線」的狀態，還有人一早起來想下載地震相關的App也因為系統中斷而無法下載，無法進入蘋果相關服務，讓民眾忍不住怒嗆「走下神壇」。
事實上，這次蘋果大當機不只有App Store，有網友貼出蘋果公告，發現從今早6點31分開始，包含App Store、Apple Arcade、Apple Music、Apple TV+、Mac App Store等服務都中斷，影響了部分用戶。且此次應該為國際災情，國外科技爆料客Apple Hub也在X平台上針對當機發文。
推測這次蘋果當機事件應該規模相當大，全球都有受到影響。從官網公告6點31分出現服務中斷，直到台灣網友回報修復完成的時間點為約7點52分，猜測這次罕見的蘋果大當機影響時間大約1個多小時，目前所有蘋果相關服務都已經回歸，可以正常使用。