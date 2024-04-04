7.2強震「蘇花改巨石砸車」！駕駛逃死劫發聲了 車損狀況曝光
花蓮日前發生芮氏規模7.2強震，不僅造成在地許多民宅傾斜坍塌，也有許多山區出現土石崩落的情況，造成交通阻斷。然而，蘇花改在地震發生時，出現落石崩塌的情況，有網友上傳行車記錄器，結果有一輛自小客車當場被「巨石砸中」，幸虧巨石砸到車尾且沒有翻覆跌落山坡，駕駛逃過死劫。對此，該車駕駛也在個人社群平台報平安，分享車損情況，讓大批網友直呼：「真的非常的驚險啊！」
記者張嘉哲/綜合報導
日前在花蓮發生強震時，有多輛車還行駛在蘇花改路上，根據《記者爆料網》分享的行車記錄器中，可以發現地震發生時，路上的車輛都停了下來，規模7.2強震讓路邊的樹枝都跟著擺動，而前車意識到前方有土石開始崩落，於是開始倒車，行車記錄器主人也發現不對勁，跟著後退。
沒想到過沒幾秒鐘，前車遭到山坡掉落下來的巨石砸中車尾，瞬間揚起許多粉塵，車尾直接嚴重凹陷，讓行車記錄器的車主急速倒退，就怕還有更多的巨石落下，驚險的是，行車紀錄器車主倒退時還有另一塊巨石也掉下，只差一秒就會直接砸車，躲過「巨石來襲」。所幸，最後被巨石砸車尾的車主也安然無事，成功被救出。
事後，該車駕駛也在個人社群平台IG發文表示「各位朋友我目前沒事，不用擔心，怕手機沒電先不回來」駕駛驚魂未定的說「還好閃過你不然壞的就不只車了」、「真的嚇到了....差點就沒了，石頭比我大那麼多」而看了該駕駛發出的照片，車尾直接被石頭砸爛，前車頭雖然還好好的，但搭配落下石頭對比，該巨石非常之大，如果砸到前車頭的話，恐怕是凶多吉少。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「兩位車主都有危機意識.....前車晚一秒就砸中車頭，後車幸好反應快不然也是被砸到」、「太可怕了，這種山路真的只能聽天由命」、「這種躲閃真的只能看運氣了，大家都要平安才好」、「這能躲過真的平常有在做好事.....太恐怖」、「幸好被砸的車後座無人....不然後果不堪設想」。