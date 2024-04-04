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MLB／Juan Soto尋求「大谷等級」的大約！傳季末必定投身自由市場

▲根據報導，Juan Soto注定在本賽季結束進入自由市場，他將尋求一份與大谷翔平一樣的合約，且合約不能包含延遲付款。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據報導，Juan Soto注定在本賽季結束進入自由市場，他將尋求一份與大谷翔平一樣的合約，且合約不能包含延遲付款。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

MLB美國職棒大聯盟紐約洋基在休賽季與聖地牙哥教士，進行一筆2換5的7人大型交易，將少年強打Juan Soto延攬至球隊，但外界普遍都認為洋基僅能獲得Juan Soto一年的使用權，根據《The Athletic》記者Brittany Ghiroli在今（4）日透露，「Juan Soto注定在本賽季結束進入自由市場，他將尋求一份與大谷翔平一樣的合約，且合約不能包含延遲付款。」

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大谷翔平在休賽季與洛杉磯道奇，達成一份10年7億美元（約220億台幣）的合約，但光是延遲付款的金額就多達6.8億美元（約210億台幣）根據數據網站 《Cot's Baseball Contracts》透露，「考慮通貨膨脹，大谷翔平該份合約，實際只值4.6億美元（約147億台幣）。」

記者Brittany Ghiroli透露，「Juan Soto與他的經紀人Scott Boras，至少將在今年休賽期，會尋求一份至少5億美元（約160億台幣）的合約。」

對於洋基只擁有Juan Soto一年的使用權，對此洋基總管「現金人」Brian Cashman表示，「我們清楚知道這種情形，我們是有意識到這一點，當然我們想改變這樣的情況，但這有些困難，畢竟沒有太多理由阻止他投身自由市場。」

Juan Soto可說是近年大聯盟表現最好的外野手，上賽季的打擊三圍為.275/.410/.519 (158 OPS+)，外帶35發全壘打、109分打點、12次盜壘成功，並且又再次霸榜被保送數，也是Soto生涯第三次被保送最多的單一球季，同時更是全勤出賽。

值得一提，華盛頓國民曾在2022年開出一份15年4.4億美金的合約給Juan Soto，但最終遭到Scott Boras陣營拒絕，國民才隨即啟動交易，將他送往教士，但在今年休賽季時，教士意識到無法與Juan Soto達成延長續約，隨即將Juan Soto兜售給洋基。

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