連假出遊！12歲以下搭「淡海、安坑輕軌」免費 環狀線已部分開通
今（4）日開始就是兒童節清明節連假四天，因應全家出遊需求，新北捷運公司推出兒童搭乘「淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線」等三條路線免費活動，更獨家推出「路線風景尺」，包括淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線各一款可供蒐集，只要購買3張50元的輕軌一日票，就可以獲得風景尺乙款，還可當日不限次數搭乘。另外4月6日還將推出十四張站內市集，讓小朋友能度過歡樂又好玩的兒童連假。
記者葉盛耀/綜合報導
迎接連假來臨，新北捷運公私則是即日起至4月7日止，凡6歲以上未滿12歲兒童，持雙北市數位學生證或兒童優惠卡可享免費搭乘，外縣市兒童只要出示健保卡或可證明年齡之證件(民國100年以後出生)，都可分別於淡海輕軌紅樹林站及淡水漁人碼頭站；安坑輕軌的十四張站免費兌換輕軌一日票1張。此外，於上述3站購買3張50元的輕軌一日票，還可以獲得風景尺一款，不但具有文具實用功能，每款風景尺更有不同營運路線的簍空線條設計，可以自己畫出不同的圖案，相當有趣，數量有限，兌完為止。
新北捷運兩條輕軌各有不同景點特色，淡海輕軌除了有幾米主題及輕軌沿線的公司田溪櫻花步道可以賞櫻，還能輕鬆搭乘輕軌到達沙崙沙灘。還有最受旅客喜愛的漁人碼頭，周邊還有知名的情人橋及受到孩童們喜愛的「幾米溜溜帽遊樂場」。
至於安坑輕軌，則富含自然、人文及生態特色，有二叭子植物園、陽光運動公園，搭配周邊的特色美食，絕對值得一遊，而新北環狀線沿線還有及十四張歷史公園，幸福站附近則有頭前運動公園。4月6日時，十四張捷運站還有舉辦站內市集活動。
另外，新北環狀線捷運因為昨(3)日強震影響，板新站至中原站間鋼箱樑出現局部錯位，一度全線暫時停駛，經過連夜整修檢測，目前將以三階段修復，第一個階段在昨（3）天17：00恢復板橋-新北產業園區路段單線雙向通行，班距16分鐘。第二個階段就是從中和到大坪林站希望在檢測安全無虞之下，能夠在4月8日以前通車。第三階段是因為目前板新至中原站鋼箱梁錯位，要請專家學者不斷檢測，檢討補強以後，在確認安全無虞的狀態才會開放。
新北捷運公司也公布，已啟動環狀線免費接駁公車應變作業，起訖站為新北產業園區至大坪林站，發車時間為06點至24時，平日尖峰班距為10-15分鐘，離峰為20-30分，例假日為20-30分，停靠站位為捷運環狀線全線各捷運站，其餘站點不停靠(板橋站為臨時站)，十四張站因接駁公車無法進入站體，需由新店民權路工業區公車站搭車。