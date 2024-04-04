心驚驚！7.2強震後緊急停工　外媒：凸顯台積電脆弱性

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總部位於新竹的台積電向《商業內幕》表示，其部分原廠已被疏散以採取預防措施，但所有人員均安全。發言人表示，從3日下午開始，那些被疏散的人也開始返回工作崗位。不過在全台各地正在興建的工廠停工，待檢查後才能恢復。台積電發言人表示，公司目前正在確認影響的細節，初步檢查顯示建築工地都正常。
報導表示，這起事件凸顯了全球為晶片供應鏈和世界最重要的晶片製造商之一台積電的脆弱性。
因為台積電不僅僅是一家晶片製造商，他是全球最大的晶片製造商。據估計，世界上90%的最先進處理器晶片都是台積電生產。台灣也是小型晶片生產商的所在地，因此台灣在向世界各地的公司供應半導體方面發揮著巨大的作用。
報導指出，若是一場大地震能夠擾亂台積電，那一場更具破壞性的事件，例如中國入侵台灣，將會對本已緊張的全球供應鏈造成更大的損害。
彭博社經濟曾分析稱，如果美國捲入台海戰爭，在衝突第一年，美國GDP可能會遭受打擊，大減6.7%。彭博社估計，如果中國封鎖台灣，美國第一年的GDP可能會減少3.3%。總體而言，彭博社預測，台海戰爭可能對世界經濟造成10兆美元的損失，約佔全球GDP的10%。
台積電正在進行生產多元化，在美國亞利桑那州設立了第二家工廠，並即將在日本和德國設立新工廠，不過設施需要時間才能上線。
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