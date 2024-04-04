訪星國首站觀摩垃圾焚化發電　盧秀燕：可做台灣國家能源發展參考

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由於起飛時正好發生花蓮大地震，盧市長在機上一直連線瞭解國內災情，落地後立即與災防辦公室召開視訊會議，徹底掌握狀況後才展開市政參訪。首站到廢棄物再生能源廠，由新加坡國家環境局（NEA）代表、廢棄物再生能源廠代表接待，針對該廠公私協力合作發展再生能源等議題交流。
新加坡曾同時有6座焚化廠，目前2座汰除、4座運轉中。盧秀燕指出，新加坡天然條件與台灣很像，地狹人稠、人口密集，製造很多垃圾，在掩埋量能有限情況下，必須尋求更有效率的方式，比如藉由垃圾回收再生，或焚化垃圾產生電力。新加坡對廢棄物焚化發電已非常有經驗，因此特別來取經，藉由回收廢棄物製造高效率電能，成為國家能源發展未來可考慮的方向之一。
環保局長陳宏益表示，該廠是新加坡第6座廢棄物再生能源廠，於2021年底開始運作，佔地面積僅4.8公頃，具有高熱回收率及發電效率，每日可處理3,600噸垃圾、生產120MW電力、供應約24萬個4房式組屋（國宅）電力需求，且垃圾焚燒後減少90%的垃圾量，除解決城市垃圾問題，更可降低環境負荷，創造碳中和永續生態環境。台中文山焚化爐運轉已2、30年，需儘速汰舊換新，盼藉這次參訪，汲取新加坡永續循環經濟、花園城市的成功經驗。