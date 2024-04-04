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訪星國首站觀摩垃圾焚化發電　盧秀燕：可做台灣國家能源發展參考

▲台中市長盧秀燕與環保局長陳宏益參觀新加坡最新的廢棄物再生能源廠。（圖／台中市政府提供，2024.04.04）
▲台中市長盧秀燕與環保局長陳宏益參觀新加坡最新的廢棄物再生能源廠。（圖／台中市政府提供，2024.04.04）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕疫後首出訪，第一站參觀新加坡最新的廢棄物再生能源廠，對於使用最新科技和最少土地面積，藉由回收廢棄物製造高效率電能的營運作法至為讚賞，認為可以成為台灣國家能源發展未來的方向之一。

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盧秀燕昨（3）日起出訪新加坡3天，她在桃機受訪時表示，新加坡連續兩年獲國際組織剛評鑑為亞洲第一幸福國家；台中日前也在媒體評鑑中，拿到六都第一幸福城市。因此她將這趟參訪定義為「幸福城市拜訪幸福的國家」，透過交流學習跟分享，讓市民更幸福。

▲盧秀燕在第一線了解廢棄物焚化發電的過程。（圖／台中市政府提供，2024.04.04）
▲盧秀燕在第一線了解廢棄物焚化發電的過程。（圖／台中市政府提供，2024.04.04）
由於起飛時正好發生花蓮大地震，盧市長在機上一直連線瞭解國內災情，落地後立即與災防辦公室召開視訊會議，徹底掌握狀況後才展開市政參訪。首站到廢棄物再生能源廠，由新加坡國家環境局（NEA）代表、廢棄物再生能源廠代表接待，針對該廠公私協力合作發展再生能源等議題交流。

新加坡曾同時有6座焚化廠，目前2座汰除、4座運轉中。盧秀燕指出，新加坡天然條件與台灣很像，地狹人稠、人口密集，製造很多垃圾，在掩埋量能有限情況下，必須尋求更有效率的方式，比如藉由垃圾回收再生，或焚化垃圾產生電力。新加坡對廢棄物焚化發電已非常有經驗，因此特別來取經，藉由回收廢棄物製造高效率電能，成為國家能源發展未來可考慮的方向之一。

▲盧秀燕等人實際了解垃圾運入焚化廠的流程。（圖／台中市政府提供，2024.04.04）
▲盧秀燕等人實際了解垃圾運入焚化廠的流程。（圖／台中市政府提供，2024.04.04）
環保局長陳宏益表示，該廠是新加坡第6座廢棄物再生能源廠，於2021年底開始運作，佔地面積僅4.8公頃，具有高熱回收率及發電效率，每日可處理3,600噸垃圾、生產120MW電力、供應約24萬個4房式組屋（國宅）電力需求，且垃圾焚燒後減少90%的垃圾量，除解決城市垃圾問題，更可降低環境負荷，創造碳中和永續生態環境。台中文山焚化爐運轉已2、30年，需儘速汰舊換新，盼藉這次參訪，汲取新加坡永續循環經濟、花園城市的成功經驗。

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