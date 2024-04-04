百年大黨要創新！國民黨開張「KMT studio」　盼培養青年人才

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葛如鈞也宣布，Youtube的「＠KMTStudioOfficial」以及全球網站的「KMTStudio.com」，將從今天起正式上線。他表示，這次用了最新的網域技術，只要在瀏覽器網址區打上「https://kmt.studio」，就是「KMT studio」的網址。而官網的網頁也運用最新的HDR高動態範圍的技術，進入網站後，將會看到「旭日東升」，HDR的太陽徐徐升起，耀眼奪目地照亮著世界，就像130年前，國民黨所做的事情，這樣的光芒應該持續照耀全世界。
「『KMT studio』是來真的！」葛如鈞表示，將會把所有「真的」知識傳遞給大家，成為更大的、更全新的平台，希望能與大家一起工作，一起玩樂，一起學習，一起進化，一起努力。
新任國民黨青年部主任、立委廖偉翔說明，「KMT studio」的第⼀件事，就是必須⽤年輕⼈的⽅式講年輕⼈的話，他們想了很久，「到底要怎樣才可以讓朱立倫主席聽得懂不會覺得我們在亂搞，年輕⼈也能接受」，最後想到，就是⽤「復仇者聯盟」的概念；他不諱言，「KMT studio」的概念，也是參考漫威當初想要創新影業⼜害怕失敗，所以才用「STUDIO」的概念成立⼀家新的影業公司，「KMT studio」致敬了這個概念。
廖偉翔強調，這次的「KMT studio」都是年輕的⾯孔，期待能成為⼀個在Instagram故事中講述⾰命故事的黨，⼀個在TikTok上分享政策創新的團體，最重要的是，透過整合各組織，讓組織扁平化、內造化，確保不會有「英雄內戰」的問題發⽣。
國民黨青工總會長廖怡琇表示，「KMT studio」透過內造化與輕量化的改變，讓過去參與陸戰的青年夥伴們可以進入全新的教育平台；她認為，科技數位可以帶給年輕人更多省思，讓更多青年更了解國民黨。百年大黨需要經過時光環境背景的洗禮，也會帶動未來全新的創新，相信「KMT studio」會成為青年人發展的主軸。
國民黨青年團總團長羅雍勝指出，青年團從事青年參政的平台，不只是訓練青年，更由下往上的讓青年參與政治與公共領域，期待「KMT studio」未來的規劃與活動，讓青年人可以在這個平台上協力、共創、合作以及努力學習。