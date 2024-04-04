新南向再下一城！台南繼仙臺、峴港後　迎來泰國包機直航 

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台南市府指出，泰國是東協10國中第2大經濟體，依據國際貨幣組織(IMF)2022年的資料，泰國出境旅遊市場價值超過3,000億泰銖，因此本次特別規劃台南泰國包機直航；感謝泰國獅子航空、燕府旅行社及臺南市旅行商業同業公會大力協助。本次直航首架次共有188位泰國旅客，凌晨02:10從廊曼國際機場起飛，上午07:05抵達台南航空站；返程時台南機場將有174位旅客，上午08:05從台南機場起飛，上午11:35抵達清邁國際機場，黃偉哲市長也將搭乘本班機一同出訪泰國。今年適逢台南400，黃偉哲也希望來訪台南的泰國旅客能一同參與臺南400系列活動，感受台南的熱情並且留下美好回憶。
數據顯示，2023年泰國來台旅遊人次大約 40萬，已恢復至疫情前的旅遊規模，尤其台灣在2023年泰國Google關鍵字中海外旅遊目的地類別位居榜首，可見泰國人來台旅遊已形成一股風潮。台南的赤崁樓、安平古堡、孔廟等，每年都有許多國際旅客前來朝聖，藉由此次台南泰國包機直航，期盼可以把這些知名景點介紹給泰國旅客。同時觀旅局也持續優化國際觀光友善環境，包含新南向旅遊導覽人員培訓、輔導餐飲業者建置多國語言菜單，及觀光司機外語及觀光培力計畫等，讓泰國等東南亞旅客在體驗台南豐富的觀光資源時，也能享受優質的服務。
觀光旅遊局補充，為鼓勵非本國籍旅客來台南旅遊，觀旅局特別推出「113年臺南市吸引國際觀光客旅行業獎勵計畫」，凡是帶國際觀光旅遊團來臺南旅遊之國內合法旅行業者，符合補助條件者，每團每人最高可獲獎(補)助新台幣800元整。2024年正值台南400，精彩活動不間斷，歡迎大家隨時關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」，就能即時掌握台南觀光及活動相關最新資訊。