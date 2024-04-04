日本人闊氣出手！天團主唱宣布捐款1000萬救災台灣地震
台灣於昨（3）日發生規模7.2大地震，各地都傳來災情，目前已經造成9死、1050傷、101人受困、46人失聯，強震讓台灣躍上國際新聞版面，許多國家都表達關心，其中日本更是第一時間伸出援手，搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI甚至闊氣捐款。
記者吳昕蓓／綜合報導
YOSHIKI今（4）日宣布自己的基金會「Yoshiki Foundation America」名義捐款1000萬日幣（約台幣211萬元）給台灣紅十字會，也是這次地震中第一位捐款的日本藝人。事實上，YOSHIKI已經從事公益活動快30年，幾乎每次發生地震災情他都會捐款援助受災戶。
YOSHIKI在1999年阪神大地震中，捐贈鋼琴給中小學校；2009年大陸四川大地震，他則捐贈樂器與音樂教室；2011年東日本大地震，他也拍賣自己的演奏鋼琴，將所得1300萬全數捐款，不僅如此，他名下的基金會在全球各地都有捐助的善跡。
而日本首相也在花蓮地震發生第一時間就向外表態：「在東日本發生大地震和最近的能登半島發生地震，我國蒙受重大災害之時，得到了我們珍重的朋友，台灣各位的熱心的支援，我們在充滿感激之情的同時，對於一衣帶水的鄰居台灣遭遇困難的時候，願意根據需求儘快提供必要的支援」，表達出滿滿誠意。
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