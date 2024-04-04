花蓮7.2強震「國家警報」沒動靜！網大推這款APP：提早好幾秒通知

視察蘇花海運備援　交通部：新臺馬輪將投入疏運「可載運人車」

▲交通部次長林國顯協同航港局葉協隆局長及港務公司，視察蘇澳港台北快輪海運備援情形。（圖／交通部）
▲交通部次長林國顯協同航港局葉協隆局長及港務公司，視察蘇澳港台北快輪海運備援情形。（圖／交通部）

記者林莞茜／綜合報導

因應昨（3）日上午7時58分發生規模7.2地震，導致東部鐵公路中斷，交通部隨即啟動海運疏運備援機制，交通部次長林國顯偕同航港局葉協隆局長，特別於今日上午9時親自到蘇澳港視察蘇花海運備援情形，並慰勉工作人員及同仁的辛勞，請大家持續堅守崗位，發揮備援功效，維持人車順暢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
航港局表示，截至今日上午10點為止，登記由花蓮港往蘇澳港車輛計113部，蘇澳港往花蓮港計63部（其中3部為大貨車），共計176部，已於9：30準時開航前往花蓮港，預計下午1:30抵達花蓮。

航港局並強調，考量民眾需求，明日除台北快輪仍提供服務外，已另協調可同時載運車輛及旅客的新臺馬輪加入疏運，新臺馬輪可載運642名旅客、45輛小客車或18輛遊覽車，預計5日上午9:30自蘇澳港開航，下午2:30自花蓮港返回蘇澳港，6日則預訂於上午9時自蘇澳港開航，下午1時30分自花蓮港返回蘇澳港，民眾可自由選擇，若以台北快輪託運車輛的民眾，亦可選擇搭乘新臺馬輪或利用鐵路接駁。

航港局進一步表示，歡迎有需要往返蘇花的旅客多加運用海運備援，該局將盡力提供完善服務，以維持人車順暢通行。

▲交通部次長林國顯協同航港局葉協隆局長視察台北快輪車輛繫固情形。（圖／交通部）
▲交通部次長林國顯協同航港局葉協隆局長視察台北快輪車輛繫固情形。（圖／交通部）
▲蘇花海運疏運船班時間及車輛登記、託運及聯絡窗口資訊。（圖／交通部）
▲蘇花海運疏運船班時間及車輛登記、託運及聯絡窗口資訊。（圖／交通部）

更多「0403花蓮大地震」相關新聞。

不斷更新／花蓮7.2強震襲蘇花路廊！省公路管制、路況彙整一次看

7.2地震強襲台灣東部！宜蘭車站湧現人潮　首都客運蘇花線停駛

花蓮7.2強震！全台餘震不斷　蘇花路廊、中橫公路全線封閉

快訊／台九線崇德隧道岩壁坍方　蘇花公路土石崩落砸中多部車

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞