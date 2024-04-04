視察蘇花海運備援 交通部：新臺馬輪將投入疏運「可載運人車」
因應昨（3）日上午7時58分發生規模7.2地震，導致東部鐵公路中斷，交通部隨即啟動海運疏運備援機制，交通部次長林國顯偕同航港局葉協隆局長，特別於今日上午9時親自到蘇澳港視察蘇花海運備援情形，並慰勉工作人員及同仁的辛勞，請大家持續堅守崗位，發揮備援功效，維持人車順暢。
記者林莞茜／綜合報導
航港局表示，截至今日上午10點為止，登記由花蓮港往蘇澳港車輛計113部，蘇澳港往花蓮港計63部（其中3部為大貨車），共計176部，已於9：30準時開航前往花蓮港，預計下午1:30抵達花蓮。
航港局並強調，考量民眾需求，明日除台北快輪仍提供服務外，已另協調可同時載運車輛及旅客的新臺馬輪加入疏運，新臺馬輪可載運642名旅客、45輛小客車或18輛遊覽車，預計5日上午9:30自蘇澳港開航，下午2:30自花蓮港返回蘇澳港，6日則預訂於上午9時自蘇澳港開航，下午1時30分自花蓮港返回蘇澳港，民眾可自由選擇，若以台北快輪託運車輛的民眾，亦可選擇搭乘新臺馬輪或利用鐵路接駁。
航港局進一步表示，歡迎有需要往返蘇花的旅客多加運用海運備援，該局將盡力提供完善服務，以維持人車順暢通行。