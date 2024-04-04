花蓮7.2強震救助！7-11、全家今起「代收捐款」 操作流程一次看
台灣於4月3日上午發生芮氏規模7.2強震，各地陸續傳出災情，震央花蓮地區的災情最為嚴重，全家、7-11支持世界展望會「花蓮強震救援計畫」，開放APP線上代收捐款，募集各界善心，齊心送愛進花蓮。7-11自4月4日至4月15日提供OPENPOINT APP線上捐款管道、全家4月4日晚上6時啟動，預計善款目標達新台幣500萬元即結束募款。
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡7-ELEVEN自4月4日至4月15日開放線上捐款
APP捐款步驟：於OPENPOINT APP首頁下方點選【服務】→點選【愛心公益】類別之【線上捐款】→選擇「世界展望會」的募款專案「花蓮強震救援計畫」→填妥捐款人資訊即可完成捐款
🟡全家便利商店，4月4日晚上6時啟動，善款目標達新台幣500萬元即結束募款
全家會員APP捐款步驟：APP首頁選擇「我的公益」icon→點選 「捐$做公益」→點選「台灣世界展望會-花蓮強震救援計畫」輸入捐款資料
全家表示，花蓮強震救援計畫代收善款，由台灣世界展望會協助花蓮強震中受創的兒童及家庭，服務內容包含家戶修建補助、傢俱家電補助、災民生活扶助金等，提供各項生活物資與基本生活的協助，讓兒童與家庭走過漫漫重建路，邀請全民共同獻愛，幫助花蓮地區的兒童。
且台日友好再續！日本全家便利商店繼2016年為台南震災募款後，本次亦發揮人飢己飢人溺己溺的精神跨海送暖，日本全國約1萬6300間全家便利商店預計於4月5日至4月18日進行為期2周的現金募款，善款將捐贈給台灣受災地區的地方政府。
7-11在強震發生後，發揮全鄉全店、全天服務精神，配合花蓮縣政府社會處物資需求，由花蓮地區當地門市與統昶行銷物流協力，共同將臉盆、毛巾、牙刷、牙膏、瓶裝水等生活物資送至7個臨時避難收容處，同時也配合花蓮縣政府社會處將物資送至定點，幫助受困秀林山區的民眾；更協助中華基督教救助協會將能量飲、蘇打餅乾等送至中華國小活動中心，以行動將愛送進花蓮。