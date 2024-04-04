beanfun!創作者神隊友攜手4萌咖 前進插畫博覽會、限定周邊超Q
遊戲橘子旗下的泛娛樂社群平台beanfun!為了讓新銳圖文創作者能有更多品牌曝光且與市場連結的機會，在2023年啟動「創作者神隊友」計畫，今（2024）年即日起至4月7日帶領「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」、「耶式人生」等4位超萌圖文創作者至花博爭豔館，前進2024台北國際插畫博覽會。一系列寵粉活動也展開，追蹤IG就能獲得創作者造型便條紙，消費滿300元即可累積一點，累積滿五點可任選一款創作者品牌相片轉印框，要在連假期間用盡全力療癒粉絲！
記者許家禎／台北報導
beanfun!指出即日起至4月7日「創作者神隊友」將帶領「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」、「耶式人生」參與2024台北國際插畫博覽會，主題展間打造了紀念框轉印機、創作者品牌牆等趣味設計，邀請粉絲一同共創屬於你們的主打歌旋律。
除了體驗獨家設計更有獨家贈品大放送活動，凡追蹤「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」、「耶式人生」及「創作者神隊友」Instagram即可兌換限量卡帶造型便利紙，此外，於創作者神隊友所配合的36位創作者攤位中購買周邊商品滿300元即可獲得一點（各攤位消費金額不可累計），集滿五點更可任選一款創作者限定轉印框。
四位圖文創作者「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」、「耶式人生」本次各自準備豐富的超萌周邊來與大家見面，包含超Ｑ玩偶、偶像口收集冊、吊飾、蠟燭、T恤、鑰匙圈、刺繡襪與玻璃杯等限量主題商品，滿滿可愛又療癒的周邊都已經準備好等著融化你，連假期間快前往2024台北國際插畫博覽會為你最喜愛的萌Q創作者支持應援吧！
【2024 台北國際插畫博覽會】創作者神隊友攤位活動資訊
✦ 活動地點：花博爭豔館（台北市中山區玉門街1號）
✦ 攤位編號：C602
✦ 活動展期：2024/4/4(四)～4/7(日) 10:00-18:00
✦ 創作者神隊友IG： https://www.instagram.com/bfcreators/