台幣能否重返「31字頭」？專家估520前易貶難升　短線恐測32.3元

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至於新台幣是否能再升回「31字頭」？台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，在520之前「易貶難升」，主要是新總統就任前，可能還有政治因素干擾，新台幣仍有貶壓，加上反映國際盤，美元指數一度站上105，主要是聯準會沒想像那麼「鴿」派，美國經濟數據尤其製造業表現還是很好，導致市場擔憂降息可能再延後，6月搞不好也不會降息。
雖然台灣央行3月升息半碼，不過，陳有忠認為，還是「杯水車薪」，美台大刀差仍大，無法迫使國人棄美元存新台幣，他預估，還是要等到美國降息，美元走弱，新台幣才有走升空間，新台幣看起來還是「易貶難升」。市場人士也預期，新台幣要回到31元以下恐怕要等到第3季、甚至第4季之後。
也因此，陳有忠認為，短期有政治因素干擾之下，520之前新台幣「易貶難升」。也有市場人士預估，短線新台幣可能先測試32.3元，這也是2022年美國眾議院前議長南希裴洛點來台時的低價，而去年新台幣低點在32.495元，並沒有貶破32.5元，因此，目前先看新台幣能否在32.3元止住，若貶破了，接下來就會測試32.5元。
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