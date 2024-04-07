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台幣能否重返「31字頭」？專家估520前易貶難升　短線恐測32.3元

▲在美元走強及中央銀行棄守之下，新台幣兌美元貶破32元整數關卡，4月3日收盤價來到32.057元。（圖／記者顏真真攝）
▲在美元走強及中央銀行棄守之下，新台幣兌美元貶破32元整數關卡，4月3日收盤價來到32.057元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在美元走強及中央銀行放手之下，新台幣兌美元收盤貶破32元整數關卡，4月3日收在32.057元，市場也關注「32字頭」會不會成新常態？有可能再升回31元嗎？外匯專家認為，新台幣現在除反映國際盤之外，也受政治因素干擾，尤其在520新任總統就職前，新台幣仍是「易貶難升」，要回到31元或更低，恐怕要等到美國聯準會（Fed）降息，美元轉弱，短線新台幣可能會測32.3元，若貶破此價位，將進一步挑戰32.5元。

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台北股匯市今年來表現呈現脫鉤走勢，尤其美元指數一度衝上105，加上央行也放手，在睽違4個半月，新台幣收盤價重返「32字頭」，4月2日收盤貶到32.076元，隔日台灣花蓮發生7.2強震，台股一度跌近200點，終場下跌128點，新台幣兌美元則逆勢小升1.9分，收32.057元，再度與台股脫鉤，主要是美元指數回落至105之下，亞幣也出現喘息空間。

至於新台幣是否能再升回「31字頭」？台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，在520之前「易貶難升」，主要是新總統就任前，可能還有政治因素干擾，新台幣仍有貶壓，加上反映國際盤，美元指數一度站上105，主要是聯準會沒想像那麼「鴿」派，美國經濟數據尤其製造業表現還是很好，導致市場擔憂降息可能再延後，6月搞不好也不會降息。

雖然台灣央行3月升息半碼，不過，陳有忠認為，還是「杯水車薪」，美台大刀差仍大，無法迫使國人棄美元存新台幣，他預估，還是要等到美國降息，美元走弱，新台幣才有走升空間，新台幣看起來還是「易貶難升」。市場人士也預期，新台幣要回到31元以下恐怕要等到第3季、甚至第4季之後。

也因此，陳有忠認為，短期有政治因素干擾之下，520之前新台幣「易貶難升」。也有市場人士預估，短線新台幣可能先測試32.3元，這也是2022年美國眾議院前議長南希裴洛點來台時的低價，而去年新台幣低點在32.495元，並沒有貶破32.5元，因此，目前先看新台幣能否在32.3元止住，若貶破了，接下來就會測試32.5元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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