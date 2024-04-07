數位教養勢不可擋！盤點停刊的兒少刊物、這些幼兒雜誌還買得到

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🟡《信誼小太陽》
《小太陽1-3歲幼兒雜誌》是台灣信誼基金出版社與法國巴亞出版社共同合作的刊物，創刊14年後，因法國內容授權問題，雜誌於2020年4月發行最後一期，並於2020年5月起停刊。
《小太陽4-7歲幼兒雜誌》在2008年4月創刊，同樣由信誼基金出版社與法國巴亞出版社共同合作，隨著數位時代來臨，改變傳統的紙本出版形式，在COVID-19疫情期間，增加小太陽有聲APP和信誼線上親子學堂服務等線上資源，在看見環境與時代的巨幅變化下，雜誌與時俱進調整，將平面雜誌轉化為數位多媒體資源，自2022年1月起停刊。
🟡《幼獅少年》
《幼獅少年》於1976年創刊，是全國第一本專為青少年設計的綜合性刊物。包括文藝、生活、科學、趣味等多面向知識，榮獲多次「雜誌出版金鼎獎」及「中小學生課外優良讀物」獎勵，適讀年齡為國小中高年級以上，在2021年1月發行後宣告停刊。主因是近年閱讀習慣改變，出版產業進入寒冬，雜誌生存環境嚴峻。
🟡《木棉樹兒童文學月刊》
《木棉樹兒童文學月刊》於1998年創刊，是專為小三至小六學生創辦的文學雜誌，內容豐富，以淺白優美的文字，刊載童話、詩歌、小說和多元化的創作專欄，於2019年6月、第203期停刊，主因是創辦人及主要內容編輯黃雅文的身體狀況難以支撐。
🟡《科學少年》
遠流《科學少年》創立於2014年，特別為台灣9至14歲的少年打造的兒童科學刊物，6年多來，內容不斷推陳出新，也榮獲金鼎獎肯定，但始終彌補不了每年好幾百萬元的虧損，2020年又遇到COVID-19，媒體經營環境雪上加霜，因而在2020年6月1日發行第65期後停刊，轉型為科學叢書出版。
🟡《巧連智月刊》
《巧連智月刊》原本在今年1月29日宣布於3月1日停止受理訂閱、續訂，並進行商品轉型，經過大批讀者「慰留」後，承諾月刊直到2025年3月都會如期出刊；訂閱期間影音服務不受影響；巧虎相關教材、舞台劇、卡通、YouTube頻道仍會持續運營。
針對停刊轉型原因，巧連智公告表示，1989年創刊後陪伴台灣183萬育兒家庭，不過因應環境變遷，紙本閱讀習慣的改變以及學習工具的演進，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型。
後續再發公告強調，透過書本親子共讀向來是主要商品設計理念，月刊的商品轉型並非以全面數位化考量，未來仍會以多元媒材方式，提供孩子最適合的學習體驗。
這些幼兒雜誌還買得到
🟡《康軒學習雜誌》
《康軒學習雜誌》為國小學童量身打造的雜誌，2013年1月1日起正式推出學前版，3至6歲適讀，2至3歲適合親子共讀，每月1日出刊，產品組合有讀本、爸媽加油站、STEAM遊戲書、親子互動桌遊、科學益智學具、讀本音檔等。
🟡《小行星幼兒誌》
《小行星幼兒誌》適讀年齡為3至6歲，有注音，2歲可親子共讀，每月1日出刊，除了雜誌還有多種不同的素材組成，符合兒童透過五感學習的需求，可讀、可玩、可聽，更可以動手做，親子天下也為家長準備專業的數位服務內容，協助父母更自由、彈性地吸收符合時事及當期雜誌主題的教育教養新知，陪伴孩子共讀成長！
🟡《新小小牛頓》
《新小小牛頓》專門為3至7歲兒童設計，結合歡樂學習的編輯理念與數位閱讀的趨勢，並針對兒童的成長學習特性，再區分為幼兒版，3至5歲適讀及高幼版為5至7歲適讀。每期主題書，搭配朗讀CD、智慧遊戲本、影音DVD、親子手冊等五合一多媒體教材，強調手腦並用、身心和諧成長。