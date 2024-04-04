花蓮震災管線受損、台水跨區支援搶修 目標今日全面復水
0403上午7時58分強震後，造成全台多處停水，一度停水超過12萬戶，經濟部王美花部長今（4）日前往台水於花蓮市華西路搶修現場，除感謝台水同仁搶修外，也請台水跨區動員搶修能量，目標於今日完成全面復水工作。
記者許家禎／台北報導
台水公司指出，地震發生後，停水戶數一度達到122,241戶，台水公司隨即啟動緊急應變機制，並設置前進指揮所，經濟部也請台水董事長李嘉榮、總經理李丁來前往現場指揮搶修工作，協調所需人力物力。台水於全國各區處立刻成立應變小組，每小時回報修復情況。在跨區支援下，受損最嚴重的花蓮為例，目前已剩9,914戶待搶修。
台水表示，由於地震造成水管管線滲漏，台水公司也啟動供水壓力巡查，同時啟動水庫的特別檢查。同時也提供用戶20處臨時加水站，以及調派20部水車隨時支援因應，並呼籲用戶自主檢查內線漏水，並且隨時通報1910專線，或是所建置台水公司供水現況回報系統，讓國人更能了解供水情況。
經濟部長王美花指出，台水同仁在各項災變後的搶修越來越有經驗，可以加快搶修速度，此次因為地震錯動，造成主幹管通水後，發現有更多管線漏水點，除了請台水持續搶修外，經濟部也會以預算支持台水汰換老舊塑膠管線，換為金屬材質，除了防災，也可降低漏水率。