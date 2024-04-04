台積電深夜說明！地震發生10小時內　設備復原率逾7、8成

花蓮震災管線受損、台水跨區支援搶修　目標今日全面復水

▲準副總統蕭美琴與經濟部長王美花聽取台水人員講解用戶用水回報系統。（圖／台水提供）
▲準副總統蕭美琴與經濟部長王美花聽取台水人員講解用戶用水回報系統。（圖／台水提供）

記者許家禎／台北報導

0403上午7時58分強震後，造成全台多處停水，一度停水超過12萬戶，經濟部王美花部長今（4）日前往台水於花蓮市華西路搶修現場，除感謝台水同仁搶修外，也請台水跨區動員搶修能量，目標於今日完成全面復水工作。

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台水公司指出，地震發生後，停水戶數一度達到122,241戶，台水公司隨即啟動緊急應變機制，並設置前進指揮所，經濟部也請台水董事長李嘉榮、總經理李丁來前往現場指揮搶修工作，協調所需人力物力。台水於全國各區處立刻成立應變小組，每小時回報修復情況。在跨區支援下，受損最嚴重的花蓮為例，目前已剩9,914戶待搶修。

台水表示，由於地震造成水管管線滲漏，台水公司也啟動供水壓力巡查，同時啟動水庫的特別檢查。同時也提供用戶20處臨時加水站，以及調派20部水車隨時支援因應，並呼籲用戶自主檢查內線漏水，並且隨時通報1910專線，或是所建置台水公司供水現況回報系統，讓國人更能了解供水情況。

經濟部長王美花指出，台水同仁在各項災變後的搶修越來越有經驗，可以加快搶修速度，此次因為地震錯動，造成主幹管通水後，發現有更多管線漏水點，除了請台水持續搶修外，經濟部也會以預算支持台水汰換老舊塑膠管線，換為金屬材質，除了防災，也可降低漏水率。

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