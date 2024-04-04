李多慧捲「雙隊長」爭議首吐心情！正能量喊話：不要對我有誤會
南韓啦啦隊女神李多慧今（4）日如期在台北信義劇場Legacy MAX舉辦見面會，雖然主辦單位起初沒有規劃好時間，讓媒體們苦等許久，導致李多慧差點錯過聯訪，幸好熱情開朗的她，一出現就完美融化眾人笑容，親民的李多慧更首次談到近期發生的一連串爭議，包含加入味全龍啦啦隊小龍女的「雙隊長」風波，以及取消高雄見面會一事，她說，雖然當下有些傷心，但還是希望大家不要對她有任何誤會。
記者詹鎰睿／台北報導
談到昨日發生的7.2強震，李多慧仍心有餘悸，用中文可愛地說，「啊！地震...我有一點點害怕！我馬上起來」，等到地震停止，竟馬上搭電梯從25樓下來，完全忘記可能會因此困住，把大家通通嚇壞，也希望今天的見面會能順利演出，「大家要注意安全，希望大家平安。」
由於這次是李多慧個人首場見面會，爸爸媽媽也遠從韓國來台灣支持力挺，面對現場人山人海的粉絲，還沒表演就感到有點緊張。不過被問到高雄見面會取消一事，李多慧感嘆很可惜，「我非常喜歡高雄，對我來說就像釜山的存在，希望之後會有不一樣的活動在高雄與大家碰面。」
提到近期發生的小龍女「雙隊長」爭議，還有高雄見面會疑似票房不佳取消等事，李多慧坦言，其實這些報導她都有一一看過，也讓她感到很傷心，「怎麼會這樣！」並喊話大家「不要對我有任何誤會！會把最好的一面呈現給大家。」
有趣的是，前來支持李多慧的粉絲從6樓排到1樓，而且還沒中午就早早來排隊，現場熱鬧不已，見面會場外還擺滿了好友們送來的花圈祝賀，就連李多慧的偶像「八三夭」都有特別贈送，並寫下「想見你想見李多慧~祝多慧見面會順利成功」，非常溫暖。
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