美女主播險被7.2強震甩出鏡！冷靜播報獲好評 原來是小S表妹
台灣自921大地震後再度發生規模7.2強震，各地災情不斷，讓許多人措手不及，尤其是新聞播報人員必須站在第一線，善盡社會責任，往往顧不得自己的安全，美女主播張佳如4月3日當天播報新聞時巧遇強震，攝影棚燈光、攝影機及主播檯都搖晃得很厲害，她沒有驚慌失措，冷靜播報地震相關訊息，被觀眾稱讚非常專業，網友也起底她原來是綜藝主持人大小S的表妹。
記者江芷稜／綜合報導
當天7時58分發生強震，攝影機跟著左右晃動，加上主播檯是以滾輪固定，一陣天搖地動後，張佳如整個人一度被甩出鏡頭外，但她表現相當淡定，沒有尖叫求救或表情失控，等待攝影棚裡的地震警報廣播結束後，隨即鎮定報導地震相關消息，專業表現獲得好評。
她事後在臉書曬出影片，回憶當時的情況，表示這幾年經歷大大小小地震，這次是最有感的，原本以為是一場小地震，沒想到搖晃程度劇烈，「我只能努力撐住桌子，不要跌出去」，且當日播報的3小時過程中竟出現6次地震速報，讓她心有餘悸地說：「已經集很滿，可以緩緩了嗎…」。
張佳如表現淡定、善盡職責，網友稱許她「處變不驚，真是稱職的主播」、「看到妳很努力的扶桌子」，不過許多粉絲認為，若是強震非常危險，主播應該考量自己的安全尋求避難，她則貼出在花蓮的外甥宿舍受災嚴重狀況，並回應「我也會去討論一下避難的標準，但還是希望（地震）不要再來，平安」。
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