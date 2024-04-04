花蓮業者緊急貸款融資看這裡！攤販、民宿最高200到500萬

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王美花指出，已責成相關單位以簡政便民原則儘速協助廠商災後復原，主要協助事項如下：
一、災後復建關懷訪視：本部第一時間即成立「產業災後復建服務團」，針對受災業者，已透過電訪或實地勘查向業者表達經濟部關懷及了解災損情形，並提供必要協助。
二、協助災後復工：將協助石材業者清運廠內災損品及辦理災後重建所需設備調校、維護及其生產技術輔導。
三、協助緊急貸款融資：受災業者可出具受災證明或經銀行調查屬實，向各往來銀行申請災害復工貸款。如行政院發布災區公告，將提供位於災區獲貸災害復工貸款之受災業者最高郵政儲金2年期定期儲金機動利率（目前為1.72%）之利息補貼，每家最高可獲新臺幣50萬元。
另經濟部已向花東基金申請20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度，受災業者持有相關受災文件可申貸，貸款額度依企業實際需要核給，貸放利率將請承貸金融機構從優從低核給。
中小企業信用保證基金提供週轉性融資保證成數及資本性融資分別為9成及10成，並免收保證手續費，不同規模企業的貸款額度分別為：攤販、民宿等業者最高200萬至500萬元、中小企業最高2,000萬至6,000萬元、大企業最高8,000萬至2億元，以全力協助企業恢復正常營運。
四、產業升級轉型：將優先支持受0403花蓮強震受災之石材業者提案申請中小製造業低碳化及智慧化升級轉型個案補助。
經濟部指出下周一（8日）將啟動關懷訪視服務團，實地訪視瞭解受災業者需求，提供協助清運災損品、災後重建設備調校及復建貸款融資等協助。後續受災中小企業如有融資貸款需求可向「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476洽詢相關資訊；或是直接撥打經濟部產業競爭力發展中心免付費服務專線（0800-000-257），將提供必要諮詢協助。
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