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《紅衣2》女星強忍甲狀腺痛苦拍戲！病發後斜視演出　敬業模樣曝

▲《紅衣小女孩2》女星高慧君強忍甲狀腺痛苦，病發後首次參演電影《鬼天廈》，大方以斜視病徵敬業演出。（圖／華映）
▲《紅衣小女孩2》女星高慧君強忍甲狀腺痛苦，病發後首次參演電影《鬼天廈》，大方以斜視病徵敬業演出。（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

今年52歲的高慧君，曾演出《美麗晨曦》勇奪金鐘獎最佳女主角獎，後跨足大銀幕參演票房破億恐怖片《紅衣小女孩2》；高慧君2021年出現甲狀腺功能低下，引發眼睛病狀幾乎停工，她拍攝新作《鬼天廈》時正受斜視、複視所苦，卻敬業表示：「如果這是最後一次表演的機會，也必須用病徵示人。」本片為病發後首次演出。

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▲高慧君忍甲狀腺眼疾演出《鬼天廈》。（圖／華映）
▲高慧君忍甲狀腺眼疾演出《鬼天廈》。（圖／華映）
高慧君原本想辭演《鬼天廈》，但導演謝志文和主創團隊都覺得，恐怖片類型裡許多角色都會做出特殊化妝，她的眼部外觀並不影響，反而在角色身上合理，成功說服高慧君續演。但她當時仍得克服「視覺複視」問題，她說：「要先了解拍攝場域的所有動線，才能在複視的情況下，找到最精準的表演空間。」

▲高慧君（左）在《鬼天廈》中飾演生活艱困的母親。（圖／華映）
▲高慧君（左）在《鬼天廈》中飾演生活艱困的母親。（圖／華映）
好在高慧君的健康持續好轉，她透露近況：「甲狀腺數值目前穩定，但要長期觀察！甲狀腺眼疾的部分也做過肌肉調節手術、眼眶矯正手術，目前用中醫針灸來維持眼部的不適，在往好的方向前進。」

片中高慧君的工作是資源回收者，有一場戲，她推著回收車經過大廈前，意外遇上跳樓雙屍慘案，卻表現得異常冷靜：「對角色而言，沒有任何人事物的失去，比她失去兒子更衝擊，所以在她眼中，其他事都只是一些堆疊起來的事件，比不上她心裡故事的沉重與哀痛。」《鬼天廈》將於4月19日全台上映。

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