《紅衣2》女星強忍甲狀腺痛苦拍戲！病發後斜視演出　敬業模樣曝

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好在高慧君的健康持續好轉，她透露近況：「甲狀腺數值目前穩定，但要長期觀察！甲狀腺眼疾的部分也做過肌肉調節手術、眼眶矯正手術，目前用中醫針灸來維持眼部的不適，在往好的方向前進。」
片中高慧君的工作是資源回收者，有一場戲，她推著回收車經過大廈前，意外遇上跳樓雙屍慘案，卻表現得異常冷靜：「對角色而言，沒有任何人事物的失去，比她失去兒子更衝擊，所以在她眼中，其他事都只是一些堆疊起來的事件，比不上她心裡故事的沉重與哀痛。」《鬼天廈》將於4月19日全台上映。
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