運動維納斯／國標舞小天后儀珊！國三就拿世界第一未來可期

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儘管練舞辛苦，頂著世界第一的光環，壓力特別大，但只要站上舞台時，能夠將平常訓練的東西淋漓盡致地表現出來，也能將自己的舞步完全融合在音樂裡面，就是最開心的事情，跳舞為她帶來歡樂與成就感。
儀珊對於舞蹈很有想法，她覺得在學舞的路上，遇到對的教練非常重要，她說：「我自己的個性比較倔一點，所以很感謝教練們群倫及嘉璘老師，能夠包容我對舞蹈的一些堅持，他們允許我將一些喜歡的舞步，加入自己的舞序裡面，讓我能有更多自我思考與成長的空間。」
趙群倫教練覺得國標舞不只是一種運動，更是一種藝術呈現，儀珊讓他非常欣慰，能夠做出教練想要表達的東西，對於這種年紀、這樣舞齡的孩子真的難能可貴。他說：「我期待儀珊青出於藍勝於藍，有朝一日能夠站上世界的舞臺的最巔峰，除了證明自己，也讓世界看見臺灣。」
成為選手的過程中，儀珊非常感謝家人的全力支持，首先是陪伴她征戰世界各地的媽媽朱世琦，為她打理賽事之外的一切雜務，讓她可以專注於比賽及體力的調節，並且在比賽中給她極大的心理穩定感，王媽媽也說：做一位選手的「助理」，除了下場比賽之外，什麼事都要會做，從化妝、營養補給到心理諮詢都要扮演好各種角色，自己也因此學習很多。
另外家裡五兄妹感情特別好，去年底登上世界排名第一後，生日前夕哥哥們從各地趕回家為她慶生，大哥還特地從英國飛回台灣獻上祝福，一起切蛋糕時她幾乎掉下眼淚，覺得自己是世界上最幸福的人。
她還記得自己在舞蹈生涯跌到谷底的時候，哥哥們和姊姊一起鼓勵她，並為她向國外設計師訂製舞衣，她在比賽前一天收到華麗的戰袍，開心到手舞足蹈，立刻穿上展現給家人看，並且在隔天的比賽同時拿下青少年組暨青年組的雙料冠軍，讓她重新找回站上舞台的熱情。
儀珊表示台灣的運動舞蹈的選手，最辛苦的地方就是要找尋適當的訓練環境，這點他非常幸運獲得學校明道中學的特別支持，借用大禮堂給她進行訓練，於是她
每天早上6點起床、7點到校，一直訓練到上課，下課後再練2小時，幾年來不曾中斷，她也將榮譽歸功於學校的全力協助。
明道中學國中部主任林芳如表示，校方重視多元教育，一直是升學與體育績優的教育環境，儀珊長時間浸潤於舞蹈中，一進學校校方就發現她的獨特氣質，有別於同齡的孩子，於是學校為他發展了一個「愛的計畫」，協助儀珊在課業及舞蹈訓練上，取得更好的平衡，儀珊也不負眾望為學校爭光，也為國家做了最好的國民外交。
儀珊覺得國標舞讓她看見更精采的世界，豐富自己的青春歲月，也讓她的未來擁有更多的選擇。