影／花蓮強震遊客不來！觀光街生意慘澹 老闆嘆成孤島
花蓮3日上午7時58分發生7.2強震，第一時間蘇花高、公路、鐵路都受阻，由於餘震不斷，落石坍方也不時傳出，更影響清明連假的遊客人潮，原本應該人潮滿滿的花蓮市中心中山路與公正街，現在門可羅雀。有店家感嘆生意掉了7成，也不寄望連假後幾天遊客會回來，應該都嚇到不敢來了，還有老闆光是想到受地震波及、露出鋼筋破損的柱子就難過到無法言語。
記者許若茵、朱永強／花蓮報導
花蓮災情不斷傳出，尤其公路、鐵路一度中斷，如今台鐵雖雙向通車，但崇德站因受損嚴重暫不開放，至於公路雖然有修復，但也未完全全線暢通，更何況餘震落石不斷，讓不少遊客連假期間花蓮行程都打退堂鼓。《NOWnews今日新聞》記者實地走訪花蓮市區，有民宿業者透露，原本連假期間住房率都是百分百，但現在卻是退房率百分百！
而原本應該人潮滿滿的花蓮市區、著名的觀光街中山路與公正街，現在也門可羅雀，還有店家建築物或是柱子毀損被貼上危樓的紅單。店家陳老闆透露，原本看好連假人潮多，已經多備貨3倍了，但因為地震，生意掉了7成，第一天還沒水可用，他無奈地說，現在餘震不斷，遊客大概也不敢來了，感嘆花蓮成孤島。
陳老闆表示，現在沒有遊客他也閒不下來，因為店面柱子毀損，算算損失30萬元，他還要花時間修復，不過他說這是大自然的力量，大家無法抵抗，也不能怪任何人。另外，還有一名老店老闆只是回憶起地震就潸然淚下，看到房屋受到強震波及，柱子水泥塊剝落碎裂露出鋼筋，就已經難過到無法言語。