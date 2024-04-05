CNBLUE的5件小事！180鄭容和團中最矮　前成員捲性醜聞死性不改

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CNBLUE原本成員有4人，包含李正信、姜敏赫、李宗泫、鄭容和，但李宗泫2019年捲入鄭俊英偷拍事件，還在通訊軟體上發表針對女性的不當言論，當時引起CNBLUE粉絲不滿，紛紛要求他退團，但公司立場堅定，表態不會他退出演藝圈，沒想到時隔半年爆出他私訊性騷擾網紅，李宗泫才退出CNBLUE，至今神隱不知去向，而其他3名成員繼續以樂團名義活動。
鄭容和《我們結婚了》配對「少女時代」徐玄 當紅薯夫婦深受觀眾喜愛
說到偶像戀綜《我們結婚了》，大家第一時間都會想到2010年鄭容和與「少女時代」徐玄的可愛組合，兩人當時青澀甜蜜的互動堪稱經典，被封為是「紅薯夫婦」。
姜敏赫差點無法成為CNBLUE鼓手 努力練習成功出道
姜敏赫曾在節目中自爆，他在當練習生的時候，CNBLUE就已經決定是四名成員，一開始他穩坐第一名寶座，本來以為自己一定是優先入選者，沒想到中途卻是另一名練習生被選上，他因此有點自暴自棄，卻在一瞬間轉念，決心不和他人比較，努力練習不讓自己後悔，練習也越來越順利，最後由他獲選出道。
鄭容和、林俊傑是好友 曾合作推出〈Checkmate〉
兩人的緣分在2013年展開，當時CNBLUE首次在台北小巨蛋舉行世界巡迴演唱會，同為華納旗下的林俊傑特別前來打氣，之後他們只要在海外頒獎典禮遇到都會打招呼，鄭容和也因此向林俊傑邀歌，進而誕生〈Checkmate〉。去年（2023）林俊傑在香港舉辦世界巡迴演唱會，鄭容和情義相挺，特地飛到當地擔任嘉賓。
CNBLUE全員身高180以上 鄭容和180cm團中最矮
CNBLUE成員沒有低於180公分的！最高的是李正信188.6公分，再來依次為姜敏赫184公分、前成員李宗泫182公分，最後才是隊長鄭容和180公分，平均身高為183公分，儘管每位成員的身高都高於180，但年紀最大的鄭容和站在其他隊友旁邊，顯得特別嬌小，這也成為粉絲津津樂道的畫面。
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