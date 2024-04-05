《麻辣鮮師》彭曉彤化療38次切子宮！養生度日卻又爆出「新病情」

CNBLUE的5件小事！180鄭容和團中最矮　前成員捲性醜聞死性不改

▲CNBLUE成員李正信（左起）、鄭容和、姜敏赫今（5）日相隔7年來台在高雄開唱，《NOWnews今日新聞》特別整理關於CNBLUE的5件事，讓歌迷更加認識這3位成員。（圖／CNBLUE臉書）
▲CNBLUE成員李正信（左起）、鄭容和、姜敏赫今（5）日相隔7年來台在高雄開唱，《NOWnews今日新聞》特別整理關於CNBLUE的5件事，讓歌迷更加認識這3位成員。（圖／CNBLUE臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓知名樂團CNBLUE原先是由主唱鄭容和、鼓手姜敏赫、貝斯手李正信、吉他手李宗泫所組成，但李宗泫因醜聞於2019年退團，目前為3人體制活動。今年（2024）是CNBLUE出道第14年，一路走來經歷風風雨雨，隨著CNBLUE今（5）日在高雄開唱，《NOWnews今日新聞》特別整理關於CNBLUE的5件事，讓新歌迷在欣賞演出前，更加認識這3位成員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲CNBLUE開心提花燈。（圖／華納提供，2016.02.20）
▲CNBLUE本來是由李正信（左起）、鄭容和、李宗泫、姜敏赫組成，李宗泫已退團。（資料圖／華納提供）
李宗泫捲鄭俊英性侵事件　死性不改私訊女網紅被退團　

CNBLUE原本成員有4人，包含李正信、姜敏赫、李宗泫、鄭容和，但李宗泫2019年捲入鄭俊英偷拍事件，還在通訊軟體上發表針對女性的不當言論，當時引起CNBLUE粉絲不滿，紛紛要求他退團，但公司立場堅定，表態不會他退出演藝圈，沒想到時隔半年爆出他私訊性騷擾網紅，李宗泫才退出CNBLUE，至今神隱不知去向，而其他3名成員繼續以樂團名義活動。

▲（圖片／MBC）
▲鄭容和（左）與「少女時代」徐玄的組合「紅薯夫婦」互動青澀甜蜜。（圖／翻攝MBC）
鄭容和《我們結婚了》配對「少女時代」徐玄　當紅薯夫婦深受觀眾喜愛

說到偶像戀綜《我們結婚了》，大家第一時間都會想到2010年鄭容和與「少女時代」徐玄的可愛組合，兩人當時青澀甜蜜的互動堪稱經典，被封為是「紅薯夫婦」。

姜敏赫差點無法成為CNBLUE鼓手　努力練習成功出道

姜敏赫曾在節目中自爆，他在當練習生的時候，CNBLUE就已經決定是四名成員，一開始他穩坐第一名寶座，本來以為自己一定是優先入選者，沒想到中途卻是另一名練習生被選上，他因此有點自暴自棄，卻在一瞬間轉念，決心不和他人比較，努力練習不讓自己後悔，練習也越來越順利，最後由他獲選出道。

▲（圖／翻攝自姜敏赫IG）
▲姜敏赫曾在節目中自爆，成團前他一度因為其他練習生太強而想過要放棄。（圖／翻攝自姜敏赫IG）
鄭容和、林俊傑是好友　曾合作推出〈Checkmate〉

兩人的緣分在2013年展開，當時CNBLUE首次在台北小巨蛋舉行世界巡迴演唱會，同為華納旗下的林俊傑特別前來打氣，之後他們只要在海外頒獎典禮遇到都會打招呼，鄭容和也因此向林俊傑邀歌，進而誕生〈Checkmate〉。去年（2023）林俊傑在香港舉辦世界巡迴演唱會，鄭容和情義相挺，特地飛到當地擔任嘉賓。

▲林俊傑（右）說要幫鄭容和擦汗，讓他好害羞。（圖／記者李金霓攝影，2015.6.20）
▲林俊傑（右）、鄭容和曾為對方演唱會站台。（圖／資料照）
CNBLUE全員身高180以上　鄭容和180cm團中最矮

CNBLUE成員沒有低於180公分的！最高的是李正信188.6公分，再來依次為姜敏赫184公分、前成員李宗泫182公分，最後才是隊長鄭容和180公分，平均身高為183公分，儘管每位成員的身高都高於180，但年紀最大的鄭容和站在其他隊友旁邊，顯得特別嬌小，這也成為粉絲津津樂道的畫面。

▲CNBLUE開心提花燈。（圖／華納提供，2016.02.20）
▲團中身高最高為李正信188.6公分（左一），再來依次是姜敏赫184公分（右一）、李宗泫182公分（左二），最後才是隊長鄭容和180公分（右二）。（圖／資料照）
▲李宗泫（左）是「淫片群組」第五位成員。（圖／IG）
▲李宗泫（左）2019年捲入鄭俊英偷拍事件、騷擾女網紅，最終退團謝罪。（圖／李宗泫IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

4月追星／IU、CNBLUE南北開戰！SEVENTEEN、(G)I-DLE接手同歡粉絲

CNBLUE高雄演出加場！鄭容和、姜敏赫、李正信《孤獨的人》將重現

CNBLUE相隔7年來台灣！鄭容和、姜敏赫、李正信4月6日高雄開唱

CNBLUE鄭容和在天母求婚！用盡力氣：眼睛太漂亮　女生回好點頭嫁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞