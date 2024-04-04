大地震第2天！台積電設備復原率達8成 新建晶圓廠晚間完全恢復
台灣於昨（3）日早上歷經芮氏規模7.2地震，為過去25年來最強。新竹、龍潭和竹南等科學園區的最大震度級為5，台中和台南科學園區的最大震度級則為4。針對設備復原率部分，台積電今（4）日表示已超過80%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）預計在今晚皆可完全復原。另外，建廠工地也於今日恢復施工。
記者許家禎／台北報導
台灣於3日早上經歷芮氏規模7.2地震，歐美等國際關注台灣半導體產業產線與出貨狀況，尤其全球有8成到9成高階晶片來自台積電。而台積電昨日深夜表示，在4月3日地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備的復原率已超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）的復原率更已超過80%，雖然部分廠區的少數設備受損並影響部分產線生產，主要機台包含所有極紫外（EUV）光刻設備皆無受損。而台積電大客戶輝達也表示，這場強震不會造成供應鏈中斷，率先安撫市場情緒。
台積電指出，在台灣的晶圓廠工安系統正常，為確保人員安全，依公司內部程序啟動相關預防措施，部分廠區在第一時間進行疏散，人員皆平安並在確認安全後回到工作崗位，詳細影響正在確認中。另外，公司建廠工地狀況檢查初步正常，因安全考量，昨日台灣各地工地停工，確認安全後已於今日恢復施工。
台積電表示，公司在地震應變和災害預防上擁有豐富經驗與能力，並定期進行安全演習以確保萬全準備。地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備的復原率超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）的復原率超過80%，而今日晶圓廠設備的復原率更已超過80%，新建的晶圓廠預計在今晚皆可完全復原。
雖然部分廠區的少數設備受損並影響部分產線生產，但主要機台包含所有極紫外光（EUV）曝光機皆無受損，而在處於震幅較大地區的部分生產線，預計需要較長的時間調整校正以回復自動化生產。台積電強調已有資源到位以加速達到全面復原，且持續復工中，同時也與客戶保持密切溝通，將繼續密切監控並適時與客戶直接溝通相關影響。