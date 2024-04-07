2AM的5件事！趙權訓練8年才出道　跟孫佳人「結婚」甜當亞當夫婦

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有別於唱跳居多的韓國男團，2AM算是罕見以美聲為主的團體，JYP娛樂2008年為了製造話題，和電視台MENT聯手舉辦選秀節目《熱血男兒》，藉此徵選出道的團員，透過殘酷的培訓計劃，最後選出美聲派的「2AM」和野獸派的「2PM」，象徵深夜抒情和白天狂野兩種風格，合在一起就是「ONE DAY」。
趙權當8年練習生 為孝順父母熬出頭
在韓國出道有時需要靠運氣，有人長期訓練卻沒有獲青睞，有人卻能短期內出道，2AM的隊長趙權在JYP裡就是辛苦訓練8年才出道的成員，他曾在MBC紀錄片《好人》中揭露國小六年級就進入JYP練習，整整訓練8年熬出頭，原因就是父母做生意失敗，為了給家人過上好生活，趙權立志一定要成為藝人，訓練再怎麼苦也不放棄，最後如願當上歌手，也給父母買了房子，趙權笑說家裡放了很多自己的人形立牌，未來這間房子可以作為趙權博物館，讓粉絲們進來參觀。而趙權的8年訓練，一直是JYP的歷史紀錄，後來才被TWICE成員志效的10年訓練超越。
亞當夫婦互動甜 獲年度最佳情侶獎
2AM出道後以〈這首歌〉、〈死也不放開你〉、〈給不接電話的你〉奠定美聲男團的特色，不過許多粉絲卻是從綜藝、戲劇節目認識他們，包括隊長趙權和Brown Eyed Girls孫佳人在《我們結婚了》實境戀愛節目組成可愛的「亞當夫婦」，超甜蜜的互動吸引許多粉絲，獲得MBC演藝大賞「綜藝節目部門男、女新人獎」、「年度最佳螢幕情侶獎」，大家都希望他們真的交往結婚。另一成員珍雲則是歌而優則演，演出《DREAM HIGH 2》和《不要戀愛要結婚》。
珍雲捲入不雅片群組 瑟雍撞死人一度蒙陰影
2AM自從2015年單飛不解散後，各自朝不同領域發展，也遭遇到不順遂的過程，珍雲2019年一度捲入勝利、鄭俊英的不雅片群組風波，形象大受打擊，沉寂了一段時間才道歉，澄清為了工作加入群組，並沒有散布違法影片，也沒有不當言論，最後躲過被立案調查。瑟雍則是2020年不慎開車撞上一位穿越馬路的行人，緊急送醫後仍不治，所幸瑟雍沒有酒駕或超速，僅遭法院判罰款700萬韓幣，並與受害者家屬達成和解。
時隔6年突合體 粉絲開心等到這天
2AM最特別的一點是隸屬於JYP公司，出道時卻是由Cube娛樂負責經營管理，2010年又交給BigHit娛樂（現為：HYBE）負責經營管理，經紀事務變動頗多，最後經紀合約於2015年結束，除了趙權續約留在JYP娛樂，其餘成員為轉型投向其他公司懷抱，2AM暫停團體活動，採取單飛不解散模式，JYP娛樂表示2AM不會解散，只要4人有意向隨時都可以重組，沒想到時隔6年，2AM在2021年宣布重組，發行全新專輯《Ballad 21 F/W》，今年再度回到台灣合體開唱，讓粉絲們直喊：「終於等到這天了！」
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