只能養自己！ 49%感受「逼婚壓力大」　 結婚基金至少71萬

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在可複選情況下，對於「沒有」結婚計畫的人來說，主要原因依序為：「自認收入只能養活自己」(64.2%)、「找不到理想、心儀對象，寧缺勿濫」(59.4%)、「買不起房子」(48.8%)，以及「喜歡一個人自由自在的生活」(42.1%)、「自認存款少，結婚基金不夠」(37.3%)。
其他不婚的理由，又分別是「工作不穩定，不想拖累另一個人」(33.6%)、「事業心重，職涯目標未完成前不婚」(24.2%)、「週遭親戚朋友的婚姻不美滿，擔心離婚收場」(20.6%)，以及「自認不懂與公婆、岳父母的相處之道」(17%)、「有家人要長期照顧，不想拖累另一個人」(13.9%)。
反之，若有結婚計畫，「結婚基金」預定要存到多少，兩人才會考慮步上紅毯的另一端？此次調查結果則顯示，平均「至少」需要71萬元；其中甚至有22.2%認為，目標要存到「百萬元(含)以上」。
而且若以「官方經常性薪資」約4.6萬元估算，恐怕要花上大概15個月的時間「不吃不喝」，才能完成這個目標， 再由此數據進一步推算，像是2023年全國結婚的佳偶，總數達12.5萬對，假設每對新人平均預算為71萬元，估計一年在台灣，結婚商機就可高達888億元。