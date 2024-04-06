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只能養自己！ 49%感受「逼婚壓力大」　 結婚基金至少71萬

▲你結婚了嗎？一句關心，卻讓上班族壓力好大！（示意圖／Pexels）
▲你結婚了嗎？一句關心，卻讓上班族壓力好大！（示意圖／Pexels）

記者許若茵／台北報導

你結婚了嗎？一句關心，卻讓上班族壓力好大！根據人力銀行調查，有49%的上班族感受到逼婚壓力，但沒結婚計畫原因可能包含收入只能養活自己、找對象寧缺勿濫等，有結婚計畫者，結婚基金則預定至少希望存到71萬以上。

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從yes123求職網調查發現，若目前仍「未婚且無子女」，其中61.9%表示，心中「沒有」結婚計畫；其餘38.1%則表示，心中「有」結婚計畫。不論是否為「恐婚族」，合計有81.8%的未婚上班族透露，在進入職場後，「曾經」被家人關切過「結婚進度」：其中49.3%是「有感受到壓力」；32.5%是「沒有感受到壓力」。

在可複選情況下，對於「沒有」結婚計畫的人來說，主要原因依序為：「自認收入只能養活自己」(64.2%)、「找不到理想、心儀對象，寧缺勿濫」(59.4%)、「買不起房子」(48.8%)，以及「喜歡一個人自由自在的生活」(42.1%)、「自認存款少，結婚基金不夠」(37.3%)。

其他不婚的理由，又分別是「工作不穩定，不想拖累另一個人」(33.6%)、「事業心重，職涯目標未完成前不婚」(24.2%)、「週遭親戚朋友的婚姻不美滿，擔心離婚收場」(20.6%)，以及「自認不懂與公婆、岳父母的相處之道」(17%)、「有家人要長期照顧，不想拖累另一個人」(13.9%)。

反之，若有結婚計畫，「結婚基金」預定要存到多少，兩人才會考慮步上紅毯的另一端？此次調查結果則顯示，平均「至少」需要71萬元；其中甚至有22.2%認為，目標要存到「百萬元(含)以上」。

而且若以「官方經常性薪資」約4.6萬元估算，恐怕要花上大概15個月的時間「不吃不喝」，才能完成這個目標， 再由此數據進一步推算，像是2023年全國結婚的佳偶，總數達12.5萬對，假設每對新人平均預算為71萬元，估計一年在台灣，結婚商機就可高達888億元。
 

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