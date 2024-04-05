尹錫悅、醫界代表終於會面！立場差距、罷工仍無解 矛盾恐激化
韓國政府擴招醫學院學生的政策，引發韓國醫界不滿，上千名實習和住院醫生集體罷工，至今已過了2個月，醫院人手持續不足，也一再傳出醫療憾事。雖然韓國總統尹錫悅4日終於首次與大韓實習住院醫師協議會緊急對策委委員長會面，但雙方仍未能達成共識，矛盾和罷工局面恐暫時無解。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《韓聯社》報導，尹錫悅當天會見大韓實習住院醫師協議會緊急對策委委員長朴檀時表示，今後在與醫界探討醫學生擴招等醫改問題時，將尊重實習和住院醫師的立場，也傾聽了朴檀點出的醫療體系問題，雙方針對改善實習住院醫師待遇、工作環境等方面交換了意見。當天參與這場會面的人不多，面談時間也長，雙方得以針對醫改方案進行「推心置腹」的討論。
報導指出，尹錫悅本月1日發表全國談話，暗示2000人的醫學生擴招名額並非「不可調整」，接著又於2日表示，想親自與實習和住院醫師見面，連日展現出緩和局勢的態度，也讓此次面談被視為解決醫政矛盾的契機。
然而，會面結束後，朴檀仍強烈批評政府，還在個人社群帳號發文，直言韓國的醫療「沒有未來」，被問到會面內容時也僅重申相同立場，協議會提出的要求也和之前一樣毫無變動。有韓媒擔心，醫政對話恐再次陷入舉步維艱的局面，政府與醫界的立場差距仍大，矛盾恐將進一步激化。