2澳洲公民地震後失聯！澳議員來台度假遇強震：以為整棟樓都會塌
台灣於3日上午發生規模7.2強震，據悉有2名澳洲籍人士、1名加拿大人、1名印度人，在地震後失聯。除了台灣的搜救隊仍在積極尋找失蹤者以外，涉事國家的外交部也持續跟進最新狀況。有澳洲媒體訪問地震發生時，正在台灣度假的澳州議員，回憶當下感覺相當驚悚，她和丈夫還以為「整棟大樓都會倒塌」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據澳洲《abc news》報導，地震發生時，西澳工黨議員勞倫斯（Tania Lawrence ），正與丈夫一起在台北度過復活節假期，當天早上他們還在飯店睡覺，突然被一陣不尋常且劇烈的噪音驚醒：「聽起來就像遠處滾滾的雷聲，而且聲音還越來越大。」
當他們還在想聲音是從哪來時，房間就開始劇烈搖晃，搖到她和先生幾乎站不起來，只能先躺在床上等地震停止，直呼：「那一刻太可怕了，我以為整棟大樓都會倒塌。」
等第一波強震過去後，勞倫斯夫婦設法到達附近的樓梯間，10分鐘後又經歷另一次餘震，她感覺震動是如此具有「侵略性」，簡直就像坐在一架顛簸的飛機上。
報導也訪問了另1位在台中某小學任教的澳洲人鄧斯坦（Peter Dunstan），他說地震發生時，他正準備開始上課，突然天搖地動，大家嚇得趕緊躲到桌子下面，不過因為平常就有在防災演習，所以他認為孩子們並沒有表現的非常驚慌，等地震停止後，大家就跟之前演習時一樣，疏散到操場去，不久後餘震襲來，「燈桿和籃球架都開始搖晃」。
鄧斯坦並指出，雖然地震造成人員傷亡是相當悲慘的，但他仍慶幸地震發生時，通往山裡的道路並不繁忙，「如果是在假期期間發生這種情況，就會有更多的人在車裡、路上被石頭砸中，因為他們正要上山度假。」