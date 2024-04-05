《麻辣鮮師》彭曉彤化療38次切子宮！養生度日卻又爆出「新病情」

黃子佼買偷拍片！被害網紅轟「到底多變態」　加爆兩人和解內幕

▲黃子佼被爆出購買未成年少女偷拍片，被害網紅Zofia怒轟「到底多變態」，還加爆當初兩人和解，黃要求簽保密條款，不過被她拒絕。（圖／資料照）
▲黃子佼被爆出購買未成年少女偷拍片，被害網紅Zofia怒轟「到底多變態」，還加爆當初兩人和解，黃要求簽保密條款，不過被她拒絕。（圖／資料照）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼去年被旅居法國的網紅Zofia爆料拍攝未成年影像，他因此淡出演藝圈，事後他向Zofia公開道歉，雙方宣告無條件和解。黃子佼涉嫌的性騷案均不起訴，檢方在調查時發現黃子佼購買多部網路偷拍論壇「創意私房」的影片，其中包括7部未成年影片。對此，Zofia氣到痛批「到底要變態到什麼程度才做得出來？」Zofia更爆出當初黃子佼和解要求簽保密條款，被Zofia拒絕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃子佼道歉全文。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼日前向被害網紅道歉。（圖／黃子佼臉書）
Zofia得知黃子佼私下購買「未成年少女偷拍片」氣炸在社群上發文表示，「噁心的令人無法呼吸」。今（5）日凌晨她在IG上截圖一段與酸民的對話，對方提到Zofia和黃子佼和解一事，懷疑Zofia有拿和解金，「妳應該要交代和解拿了多少錢吧。當然妳會否認拿錢，但沒人會相信妳。請妳把白紙黑字公開，我看過確認您沒拿錢，我再道歉」，Zofia也在留言區回覆「調解協議、白紙黑字，雙方律師簽名公證，不是妳在這裡造謠就能顛倒是非！」

▲有酸民在Zofia貼文下留言，質疑她當初和解有拿錢。（圖／Zofia IG）
▲有酸民在Zofia貼文下留言，質疑她當初和解黃子佼有拿錢。（圖／Zofia IG）
Zofia發出動態表示，當初與黃子佼談和解時，對方提出保密條款，不過被Zofia拒絕，「真的還好簽和解協議的時候，打死不同意對方提的保密條款，我坦蕩蕩沒做錯，憑什麼要我閉嘴。」

如今黃子佼又被爆出購買未成年少女偷拍影片，甚至在Metoo事件爆發後還在購買，Zofia怒轟「到底要變態到什麼程度才做得出來？那個論壇裡面年齡最小的才9歲！而且都是被偷拍！除了震驚更是氣到發抖，請大家不要忽視這件事的嚴重性。」

▲Zofia透露當初黃子佼和解曾要求簽保密條款，不過被她拒絕了。（圖／Zofia IG）
▲Zofia透露當初黃子佼和解曾要求簽保密條款，不過被她拒絕了。（圖／Zofia IG）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

黃子佼購買「少女偷拍片」！《比悲傷》女星批：世界對加害者真好

黃子佼買偷拍少女片！林予晞開第一槍痛斥　驚見資深演員逆風加油

快訊／黃子佼買未成年少女不雅片！親上火線致歉「懺悔全文」曝光

黃子佼驚爆買未成年不雅片！被害網紅不忍了：噁心的無法呼吸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞