黃子佼買偷拍片！被害網紅轟「到底多變態」　加爆兩人和解內幕

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Zofia發出動態表示，當初與黃子佼談和解時，對方提出保密條款，不過被Zofia拒絕，「真的還好簽和解協議的時候，打死不同意對方提的保密條款，我坦蕩蕩沒做錯，憑什麼要我閉嘴。」
如今黃子佼又被爆出購買未成年少女偷拍影片，甚至在Metoo事件爆發後還在購買，Zofia怒轟「到底要變態到什麼程度才做得出來？那個論壇裡面年齡最小的才9歲！而且都是被偷拍！除了震驚更是氣到發抖，請大家不要忽視這件事的嚴重性。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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