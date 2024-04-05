花蓮強震、全球矚目台積電！工程師傾巢救援　凸顯台灣晶片業強韌

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報導指出，台積電和其他公司的迅速反應，也凸顯了台灣重要的晶片產業，在過去25年所學到的東西。台積電在台南最先進晶圓廠的整體設備已恢復逾80%運作，最昂貴、先進的極紫外光機（EUV）亦無受損；輝達（NVIDIA）也預期台灣的地震不會對其供應造成任何影響，顯然台灣的晶片製造商已發展出應對自然災難的程序，比如在每個廠房都安裝地震儀。
報導提到，如果台灣發生規模4以上地震，晶片廠第一件事就是疏散無塵室與廠區所有工作人員，等待主震停止，接下來透過中控系統，遠端監控火災、毒氣或任何恐導致化學品外洩；等到確定環境安全後，設備、廠房、材料團隊才能回到指定站，開始逐一檢查設施，所有這些程序必須一絲不苟進行，全面復產需要時間，尤其半導體製程中的微影機台通常需要比其他設備耗時更久，才能重新啟動，需要特定工具和極高的精度，不能急於一時。
報導說，台灣工程師引以為傲的職業道德就在此發揮作用，1名設備工程師透露，「如果發生在假期，或非上班時間，所有人將在1小時內立即回廠；恢復的快速性與台灣晶片產業的工作文化密切相關」。而3日的強震發生後，工廠、設備和材料工程師，外加供應商，都在台灣清明國假期間加班工作，以讓生產盡快恢復正常：「我們要做很多檢查和重新校準。我可以向你保證，台灣所有的工程師都在上班，就像黃蜂傾巢而出，協助機台恢復運作」。
報導指出，雖然生產中斷的情況難以完全避免，但身為地震的高風險地區，日本和台灣一樣，具備相對良好的裝備，來保持晶片生產線的運作。Tokai Tokyo Intelligence Laboratory的高級分析師Yugo Tsutsumi表示，地震不太可能成為日本振興半導體產業的主要障礙，大多數晶片製造商都擁有減少地震損害的結構，特別是在他們擁有最昂貴機器的前端流程，各公司都已經從過去的經驗吸取教訓，台積電的熊本廠也可能採取相同水平的災難對策，因為它是「台積電台灣廠的翻版」。
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