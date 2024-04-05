圖輯／花蓮7.2強震災情頻傳！天王星大樓傾斜　死傷人數不斷攀升

我是廣告 請繼續往下閱讀
【發稿時間04／05 09:20∣04／05 10:22 更新：花蓮強震再添2死】
本月3日上午，花蓮外海發生芮氏規模7.2強震，造成花蓮地區傳出重大災情，今（5日）上午，台東及屏東特搜隊於砂卡礑尋獲2人，均無生命跡象，目前身分仍待確認。另外，九曲洞尋獲9人平安，詳細狀況還有待釐清。
【發稿時間04／05 09:20】
本月3日上午7時許，花蓮外海發生芮氏規模7.2強震，全台紛紛傳出災情，尤其以花蓮地區最為嚴重，截至今（5日）上午為止，累計12人死亡、1106人受傷、705人受困，還有多人持續失聯中。而各縣市的搜救隊也紛紛前往救援，希望能黃金救援時機內，救出受困及失聯的民眾。
★花蓮「天王星大樓」45度斜倒！坍塌瞬間曝光
★為救貓魂斷天王星大樓！花農女老師罹難 父親神情哀戚前往殯儀館
位於花蓮市軒轅路、超過10層樓的「天王星大樓」，於強震過後整棟傾斜將近45度，當時附近正在停等紅燈的機車騎士、汽車駕駛見狀紛紛棄逃奔逃，周邊監視器畫面也拍下傾斜瞬間，畫面十分驚悚，其中一名花蓮工農康姓女教師不幸罹難。
據了解，天王星大樓曾在2018年花蓮0206地震發生時，因爲牆壁、地磚被震損，經結構技師勘查後貼上黃單，後來經過修繕，恢復原狀使用，因此解除黃單，豈料仍被強震震到嚴重傾斜。而康姓女教師原已逃出天王星大樓，後來疑似要回去救貓而受困，其生前在花蓮高農服務，擔任輔導老師，在校2年期間，教學認真且和同學相處很好，卻因強震被帶走寶貴生命。
★花蓮餘震不斷！天王星大樓傾斜再增5度 指揮所晚間後退100公尺
★花蓮天王星大樓傾斜釀1死！曾因震損成「黃單」危樓 里長說話了
本月3日花蓮發生7.2強震，天王星大樓發生嚴重傾斜，警消獲報後第一時間派員前往搜救，隨著時間慢慢流逝，天王星大樓仍持續有傾斜情況，為避免意外發生，現場前進指揮所在3日晚間7時許，再退至距離大樓200公尺處。至於何時要將天王星大樓拆除，則待相關單位的專業評估。
★花蓮天王星大樓遭強震震倒！主委抵現場一度哽咽落淚 坦言很錯愕
★花蓮強震震垮天王星大樓！退伍軍人房東返回現場：一輩子心血沒了
花蓮市區「天王星大樓」倒塌，造成花農康姓女老師身亡，天王星大樓主委王貞云表示，有部分受災戶有轉達想返家取物，她能理解住戶想返家取物的心情，會如實把住戶需求反應給主管機關。
另外，天王星大樓倒塌之後，一名蕭姓房東返回現場難過表示，自己用軍人退休金買了2間房子，沒想到一輩子心血卻瞬間化為烏有，不過雖然是受災戶，但後續還是會幫忙租客申請補助等相關事宜。
★花蓮強震釀晶英酒店員工受困！倖存者見救援隊淚崩：不敢上山了
★花蓮強震釀災！天王星大樓傾斜角度增大 周邊老闆親曝災後心聲
花蓮外海地區3日發生7.2地震，中橫公路更因交通中斷，導致40多名太魯閣晶英酒店員工受困，。據了解，太魯閣晶英酒店員工分成4車沿台8線中橫公路上山工作，沒想到卻在途中發生大地震，落石也因此擊中交通車釀成1人重傷2人輕傷。
花蓮強震導致多間房屋受損，位於軒轅路上的天王星大樓出現傾斜，大樓旁的黑金通餐廳老闆表示，看著天王星大樓越來越斜讓大家心情非常低落，雖然在這邊已經營7年之久，餐廳建築也十分有歷史背景，但還是得考慮是否搬遷。
★7.2大地震襲擊花蓮！天王星大樓傾斜釀1死 5日實施拆除作業
★影／花蓮天王星主委哽咽落淚 希望一對一協助受災戶需求
花蓮7.2強震，天王星大樓發生倒塌，建設處科長張世家受訪時表示，5日上午9時許開工拜拜後，將實施拆除作業，預計一周可完工，但還是要視狀況才能確認，另外，評估過後為避免發生危險，因此沒辦法開放回去拿東西，不過會比照0206地震的方式，若在施工過程中看到貴重物品會交由警方讓住戶去認領。
天王星大樓主委王貞云指出，目前大樓住戶7到8成都同意拆除，如何重建等待後續協商，但她認為現在最迫切的，還是滿足天王星與其他受災戶共455戶的基本民生需求，希望除了市府團隊外，民間團體也能協助他們一對一的需求。
★花蓮7.2強震最新傷亡統計！10人死亡、1106人受傷、705人受困
★花蓮強震再添2死！砂卡礑尋獲2人無生命跡象 身分待進一步確認
花蓮強震造成重大災情，根據今（5日）上午最新通報情況，九曲洞、合流水綠營區尚有民眾受困，高雄市政府消防局特搜隊，派遣人員前往並支援食物與飲用水。
而失聯者有18人，其中6人疑似位於砂卡礑步道，已派遣高雄、屏東、花蓮、台東特搜隊，以及國軍前往開挖搜救，另有4名外籍人士失聯，花蓮縣應變中心已透過手機定位，持續規劃搜救計畫。另外，空勤總隊也於5日上午，載送400公斤物資，空投至西寶國小及天祥晶英酒店。
★天王星今拆除 住戶憂家當被丟、哭求回去拿包包「是我的吃飯錢」
花蓮7.2強震造成天王星大樓傾斜，今早（5日）將拆除，有住戶焦急回到現場向媒體陳情，相關單位經評估過後，為避免發生危險，因此沒辦法開放住戶回去拿東西，不過會比照0206地震的方式，若在施工過程中看到貴重物品，會交由警方讓住戶去認領。
★獨／強震「國家級警報沒響」被罵翻！氣象署長道歉：朝2方向改進
2024年4月3日上午，花蓮發生芮氏規模7.2地震，是1999年「921大地震」規模7.3後最強，不過氣象署今第一時間，僅針對12縣市發布國家級警報，搖晃有感、且達發布標準的雙北卻不在發送範圍，事後氣象署指出，主因是地震發生前的「預警系統」低估了地震規模和震度，因此才未發布警報。
氣象署長程家平接受《NOWnews》獨家採訪，除了和民眾致歉外，表示電腦在地震當下，透過幾秒內的計算去預估規模、震度，以現在的技術來說一定會有誤差，而本次地震預估震度又剛好落在接近25 gal數值，氣象署未來會持續檢討，並規劃調整發布門檻「應該有容許誤差的彈性空間」，而非僅單一數值 25 gal ，藉此因應震度較大時，民眾都能收到國家級警報。
★花蓮7.2強震救助！7-11、全家今起「代收捐款」 操作流程一次看
★強震襲台灣！矢板明夫曝日友人問「捐款」：台日形成「善意循環」
花蓮強震造成多人喪生，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，他不停接到從日本的關心災情慰問，直呼現在台灣和日本之間，已經形成了「善意的循環」。
台灣因強震各地陸續傳出災情，全家、7-11支持世界展望會「花蓮強震救援計畫」，開放APP線上代收捐款，募集各界善心，齊心送愛進花蓮。7-11自4月4日至4月15日，提供OPENPOINT APP線上捐款管道、全家4月4日晚上6時啟動，預計善款目標達新台幣500萬元即結束募款。
★影／花蓮天王星大樓要拆了！ 最慘鄰居麗翔酒店損失破百萬
★花蓮微型店家別怕！勞動部啟動「暫緩繳付貸款本息」、挺災後重建
花蓮天王星大樓因強震嚴重傾斜，縣政府5日早上9點，進行拆除開工拜拜儀式，大型機具已進駐現場，預計下午開始動工。勞動部勞動力發展署北分署積極投入花蓮地區的災後救援和重建工作，為協助當地微型創業店家渡過災損難關，北分署第一時間主動關懷當地微型創業輔導店家受災情況，並啟動「暫緩繳付貸款本息」等貸款者還款緩衝優惠措施，齊心力挺店家災後重建。
★不斷更新／花蓮台中受阻路段仍有9處！公路管制、路況彙整一次看
公路局截至今（5）日08時00分止，相關道路通阻訊息如下：
一、預警性封閉路段:3處
1.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K至168K(蘇澳至崇德路段)，目前104K至155K(蘇澳至和仁路段)僅提供運送民生用品、救災人員通行。
2.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K至69K(蘇澳至崇德路段)。目前2K至65K+500(蘇澳至和仁路段)僅提供運送民生用品、當地住戶、救災人員通行。
3.花蓮縣秀林鄉台8線110.2K至187.8K(大禹嶺至太魯閣路段)，僅供救災人員通行及民生用品運送，視情況開放通行。
二、災阻路段:9處
1.台中市和平區台8線臨37便道6.8K至23K中橫便道，6處邊坡坍方全車道封閉阻斷，預計6日18時搶通。
2.花蓮縣秀林鄉台8線141.1K~142.2K(新白楊路段)落石坍方，雙向阻斷，受限環境因素，影響搶通作業進度，預計5日18時搶通。
3.花蓮縣秀林鄉台8線158K(豁然亭路段) 落石坍方，雙向阻斷，搶修勘災困難，俟勘災確認災情後將立即評估搶通時程。
4.花蓮縣秀林鄉台8線161.8K(迴頭彎路段)落石坍方，雙向阻斷，須待173.5K九曲洞搶通之後，才可確認災況評估。
5.花蓮縣秀林鄉台8線167.7K(天祥隧道西口)落石坍方，雙向阻斷，須待173.5K九曲洞搶通之後，預計6日15時搶通。
6. 花蓮縣秀林鄉台8線170K~172.3K(合流至九曲洞西口路段)共3處滑坡坍方，須待173.5K九曲洞搶通之後，才可確認災況評估。
7.花蓮縣秀林鄉台8線173.5K(九曲洞路段)落石坍方，因機具故障，5日上午將增加2怪手、3裝載機搶修，預計至5日15時搶通。
8.花蓮縣秀林鄉台9線158.6K(下清水橋長度25M)落橋阻斷，目前人員已由山側舊路徒步攀越，預計6日18時搶通先供小型車通行。
9.花蓮縣秀林鄉台9丁線61.3K(和仁路段)大片落石，雙向阻斷，預計6日18時搶通。
更多「0403花蓮大地震」相關新聞。