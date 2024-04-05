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清明連假去哪玩！高雄海線4區親子遊推薦　墾丁台灣祭卡司全公開

▲清明連假來到第二天，高雄市政府觀光局推薦北高雄海線四區包含梓官、彌陀、永安及茄萣，是連假親子遊好去處，圖為彌陀海岸光廊S型廊道在黃昏時夕陽倒映水面，是遊客必訪的打卡景點。（圖／高雄市觀光局提供）
▲清明連假來到第二天，高雄市政府觀光局推薦北高雄海線四區包含梓官、彌陀、永安及茄萣，是連假親子遊好去處，圖為彌陀海岸光廊S型廊道在黃昏時夕陽倒映水面，是遊客必訪的打卡景點。（圖／高雄市觀光局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

清明連假來到第二天，高雄市政府觀光局推薦連假親子遊好去處，北高雄海線四區包含梓官、彌陀、永安及茄萣，是高雄重要漁獲產區，漁村文化底蘊豐厚且自然生態景觀豐富，北高雄海線四區親子遊程能讓大小朋友在連假期間暢遊海線魅力風光。至於屏東墾丁的台灣祭今天將邁入第二天，卡司將有台語龐克隨性樂團搭配金曲台語歌王施文彬，以及由賤葆領軍的YouTuber大軍。

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觀光局長高閔琳表示，高雄是靠海洋孕育出多元文化的城市，從現代的愛河灣到純樸的漁村文化，以豐富樣貌在海線地帶成長茁壯。海線四區漁鄉擁有獨特的人文風情特色及豐富的漁村文化，觀光局致力於推廣海線旅遊，連續辦理兩屆海線潮旅行系列活動。梓官、彌陀、永安、茄萣是經典的海港漁村聚落，地方生活與海洋文化習習相關，造就了獨有的人文風情，還有豐富的生態濕地，以及新鮮海味。

梓官區蚵仔寮漁港曾三度榮獲全國十大魅力漁港，蚵仔寮觀光魚市每日定時有糶手喊價對漁貨進行拍賣，周圍的梓平社區可欣賞禪繞畫彩繪牆以及體驗剝毛豆。彌陀區盛產虱目魚，在地手工虱目魚丸享譽各地，而彌陀海岸光廊更有親子同樂的遊憩區及3D彩繪堤防與絕美的S型水中廊道，是彌陀最夯的網美打卡聖地。另外漯底山自然公園的泥火山惡地地形，也保留了包括砲台碉堡等早期軍事用軍事遺跡的原貌。

▲梓官蚵仔寮觀光魚市每日定時有漁貨拍賣，吸引人潮採買新鮮魚貨。(圖／高雄市觀光局提供)
▲梓官蚵仔寮觀光魚市每日定時有漁貨拍賣，吸引人潮採買新鮮魚貨。(圖／高雄市觀光局提供)
有石斑魚故鄉之稱的永安區，養殖石斑魚遠近馳名，在地協會推廣石斑魚不遺餘力，包含體驗抱石斑魚、餵石斑魚以及品嚐石斑魚小吃料理，喜歡大啖石斑魚的饕客絕對不能錯過。茄萣區則推薦可以搭舢筏遊二仁溪體驗舊時吊罾捕魚法，沿路還可看到店家曬烏魚子的景象。

▲有石斑魚故鄉之稱的永安區，小朋友來此可以近距離看到石斑魚等。（圖／高雄市觀光局提供）
▲有石斑魚故鄉之稱的永安區，小朋友來此可以近距離看到石斑魚等。（圖／高雄市觀光局提供）
▲搭乘舢筏船遊茄萣二仁溪，能體驗舊時吊罾捕魚法。（圖／高雄市觀光局提供）
▲搭乘舢筏船遊茄萣二仁溪，能體驗舊時吊罾捕魚法。（圖／高雄市觀光局提供）
另外，觀光局轄管壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼三大場館，目前也推出12歲以下兒童免費入園活動，同時也整合超過50間旅宿業者，針對兒童連假推出親子住宿優惠方案，入住即可獲得市府加碼贈送的商圈夜市優惠券或驚喜小禮。4月4日到7日連續假期，全國12歲以下兒童，憑高雄兒童卡或2024海洋童樂會一卡通，就能免費搭乘高雄捷運、輕軌、公車及渡輪以及搭乘壽山動物園接駁車。

屏東墾丁則有「台灣祭」音樂活動，昨（4）天開始一連三天在恆春半島墾丁大灣遊憩區登場，五大舞台、135組樂團及國際樂團將接力連嗨三天，首日由無妄合作社打頭陣，在亞洲早已響徹名號四分衛、傻子與白癡以及台灣優質好聲音溫室漫步樂團，首日壓軸則由百萬天團「美秀集團」擔綱，墾丁湧現爆量人潮，嗨翻大灣。

屏東縣政府傳播處預告，台灣祭第2天將有滅火器、胖胖團、老王樂隊，以及由賤葆領軍的YouTuber大軍：蛇丸、松鼠、小尾巴、洋蔥、Fred、胡椒、騏哥組成豪華樂團上演歌廳秀。而第三天則有施文彬、玖壹壹、高爾宣等重量級卡司。

▲台灣祭今年邁入第4年，今天活動第二天將有施文彬等精彩卡司。（圖／屏東縣政府提供）
▲台灣祭今年邁入第4年，今天活動第二天將有施文彬等精彩卡司。（圖／屏東縣政府提供）

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