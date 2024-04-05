清明連假去哪玩！高雄海線4區親子遊推薦　墾丁台灣祭卡司全公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
梓官區蚵仔寮漁港曾三度榮獲全國十大魅力漁港，蚵仔寮觀光魚市每日定時有糶手喊價對漁貨進行拍賣，周圍的梓平社區可欣賞禪繞畫彩繪牆以及體驗剝毛豆。彌陀區盛產虱目魚，在地手工虱目魚丸享譽各地，而彌陀海岸光廊更有親子同樂的遊憩區及3D彩繪堤防與絕美的S型水中廊道，是彌陀最夯的網美打卡聖地。另外漯底山自然公園的泥火山惡地地形，也保留了包括砲台碉堡等早期軍事用軍事遺跡的原貌。
有石斑魚故鄉之稱的永安區，養殖石斑魚遠近馳名，在地協會推廣石斑魚不遺餘力，包含體驗抱石斑魚、餵石斑魚以及品嚐石斑魚小吃料理，喜歡大啖石斑魚的饕客絕對不能錯過。茄萣區則推薦可以搭舢筏遊二仁溪體驗舊時吊罾捕魚法，沿路還可看到店家曬烏魚子的景象。
另外，觀光局轄管壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼三大場館，目前也推出12歲以下兒童免費入園活動，同時也整合超過50間旅宿業者，針對兒童連假推出親子住宿優惠方案，入住即可獲得市府加碼贈送的商圈夜市優惠券或驚喜小禮。4月4日到7日連續假期，全國12歲以下兒童，憑高雄兒童卡或2024海洋童樂會一卡通，就能免費搭乘高雄捷運、輕軌、公車及渡輪以及搭乘壽山動物園接駁車。
屏東墾丁則有「台灣祭」音樂活動，昨（4）天開始一連三天在恆春半島墾丁大灣遊憩區登場，五大舞台、135組樂團及國際樂團將接力連嗨三天，首日由無妄合作社打頭陣，在亞洲早已響徹名號四分衛、傻子與白癡以及台灣優質好聲音溫室漫步樂團，首日壓軸則由百萬天團「美秀集團」擔綱，墾丁湧現爆量人潮，嗨翻大灣。
屏東縣政府傳播處預告，台灣祭第2天將有滅火器、胖胖團、老王樂隊，以及由賤葆領軍的YouTuber大軍：蛇丸、松鼠、小尾巴、洋蔥、Fred、胡椒、騏哥組成豪華樂團上演歌廳秀。而第三天則有施文彬、玖壹壹、高爾宣等重量級卡司。