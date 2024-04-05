小賈斯汀夫妻驚傳婚變！海莉「IG上傳床照」打破離婚謠言
美國知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）2018年與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）結婚，婚後海莉時常在社群平台上與小賈斯汀曬恩愛，日前卻傳出小賈斯汀夫妻即將準備離婚的消息，讓粉絲們十分驚訝，海莉則是靠著一招在IG上發布「床照」來打破婚變謠言，證明夫妻之間好感情。
記者張一笙／綜合報導
事實上，小賈斯汀的婚變謠言就來自於他岳父史蒂芬鮑德溫（Stephen Baldwin），史蒂芬日前在自己的社群平台上寫下：「基督徒們，請花一點時間為小賈斯汀與海莉比伯祈禱，讓他們獲得智慧與保護，使他們更加貼近主。」因此，不少人普遍認為小賈斯汀與海莉的婚姻出現狀況，甚至可能因此導致離婚。
不過，根據美國媒體《PAGE SIX》報導，海莉對於父親的發文公開討論家庭問題感到十分憤怒，有知情人士向《PAGE SIX》透露海莉及小賈斯汀確實正在經歷一件私人的家庭狀況，不過2人目前感情狀況良好，並且過得很開心，海莉也在自己的社群平台上曬出小賈斯汀在床上熟睡的照片，間接否認了2人婚變的謠言。
小賈斯汀與海莉2016年就傳出緋聞，2人甚至高調上傳接吻照到社群平台上，未料戀情公開幾個月就宣布分手，2人事後受訪時皆坦言當時分手時鬧得十分不愉快，不過2人隨即在2018年復合，並且小賈斯汀火速也向海莉求婚。婚後，小賈斯汀一改往日「花花公子」形象，不僅對海莉關愛備至，更是多次在公開場合上被拍到「寵妻畫面」，海莉也在小賈斯汀罹患憂鬱症時不離不棄，2人婚姻被歐美演藝圈公認是新世代「神仙眷侶」。
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