大聲宣布來台灣「5月11日TICC開唱」 VIP再感受一次BIGBANG魅力
韓國天團BIGBANG成員大聲上個月在韓國結束一連2天的個人演唱會，不僅邀請隊員太陽擔任嘉賓，許久未露面的隊長G-DRAGON（GD）也驚喜現身觀眾席，引起V.I.P（粉絲名）不小騷動。今（5）日他正式公布將於5月11日來台開唱，台灣也是巡迴的海外首站。
記者陳雅蘭／綜合報導
大聲去年離開「YG娛樂」簽給「R&D Company」，終於有了露面的機會，他以不同方式與粉絲見面，包含參加MBN電視節目《現役歌手》評審，也為tvN節目《偶然成為社長3》演唱歌曲，如今睽違7年，大聲終於要以SOLO歌手身分回歸舞台，今年春天發行新歌《Falling Slowly》，還幫電視台SBS韓劇《財閥X刑警》獻唱插曲〈Our Memories〉等，粉絲們歡呼不已，紛紛為大聲的回歸感到開心並給予支持。
為了感謝粉絲長時間的支持與鼓勵，大聲和團隊用心準備精彩表演和大家度過，在3月16日、17日的首爾個人演唱會上，帶來《Blue》、《BANG BANG BANG》、《FANTASTIC BABY》等多首BIGBANG招牌金曲；當唱到《LAST DANCE》與《Still Life》時，旋律一下令觀眾回憶湧現，不少歌迷紛紛感動掉淚。
大聲《2024 DAESUNG FAN DAY TOUR：D’s ROAD IN TAIPEI》將在5月11日晚間6點於台北國際會議中心TICC舉行，票價分為6600元、5800元、4800元、3800元、2800元，4月8日下午1點30分在寬宏售票、萊爾富、OK便利商店啟售。
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