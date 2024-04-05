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迪麗熱巴又被騷擾！片場遭私生飯摸手臂　「驚悚閃避」影片曝光

▲迪麗熱巴又被偷摸，片場遭遇私生飯圍追堵截，有人趁機偷摸了她的手臂，驚悚閃避影片曝光後不少粉絲都感到十分心疼。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）
▲迪麗熱巴又被偷摸，片場遭遇私生飯圍追堵截，有人趁機偷摸了她的手臂，驚悚閃避影片曝光後不少粉絲都感到十分心疼。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）

記者張一笙／綜合報導

中國女藝人迪麗熱巴擁有深邃的五官及傲人的身材，深受各國粉絲喜愛，主演的電影及戲劇常常創下收視紀錄，上個月為時尚雜誌拍攝的「天使蹲」照片更是引發不少粉絲搜尋及模仿。近期，迪麗熱巴在拍攝新劇《梟起青壤》，被不少私生飯及代拍包圍，甚至還被偷摸手臂，讓不少粉絲們想起去年迪麗熱巴才在機場被偷摸後背的畫面，影片曝光後讓不少粉絲都十分心疼。

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▲迪麗熱巴深邃的五官及傲人的身材，為她吸引不少粉絲。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）
▲迪麗熱巴深邃的五官及傲人的身材，深受各國粉絲喜愛。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）
迪麗熱巴近期在中國寧波拍攝主演的《梟起青壤》，吸引不少民眾、粉絲、代拍、私生飯圍觀，其中有粉絲拍到迪麗熱巴在移動過程中被不少人包圍著，現場擠得水洩不通，其中一名私生飯趁亂直接偷摸她的手臂，迪麗熱巴則一臉驚恐地避開。迪麗熱巴身旁的工作人員也發現此現象，趕緊將這名粉絲隔開。

▲有粉絲清楚拍到有人趁亂偷摸迪麗熱巴的手臂。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）
▲有粉絲清楚拍到有人趁亂偷摸迪麗熱巴的手臂。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博）
影片曝光以後，「迪麗熱巴被摸手臂」馬上登上微博熱搜，不少粉絲紛紛留言表示：「總要有點距離感吧！」、「保持好距離不行嗎」、「要理智追星」、「之前不是還被摸過後背」、「這種行為和騷擾沒什麼區別」、「真令人心疼」。

▲▼迪麗熱巴宛如墜入紅塵的天使。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）
▲迪麗熱巴去年7月時就在機場被偷摸後背，不少粉絲都希望公司能加強周邊維安。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）
事實上，迪麗熱巴去年7月時就因身穿露背上衣及輕便長褲現身機場，遭到不少粉絲及民眾包圍，同樣在人潮中被偷摸了一下後背，如今又被摸手臂，粉絲們紛紛呼籲公司能夠加強對迪麗熱巴的維安及保護。

▲迪麗熱巴被女子撫摸背部。（圖／翻攝自微博）
▲迪麗熱巴被女子撫摸背部。（圖／翻攝自微博）
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