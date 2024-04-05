清明連假出遊注意！國3「這路段」紫爆、南下建議中午過後出發

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另外，今天9點24分於國3南向195公里處發生2輛小客車及1輛大貨車追撞事故，占用中外車道，於9點44分排除，造成後方車流回堵4公里；9點42分於國1南向193.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9點52分排除，造成後方車流回堵5公里；10點13分於國1北向166.7公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10點49分排除，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
目前國道多路段顯示紅爆，包括國1汐止系統-汐止北向路段顯示紅爆，車速為每小時39公里；國道3甲深坑端-木柵西向路段車速為每小時38公里；國道3號「木柵－深坑端」稍早一度出現紫爆，車速僅16公里。
高公局預判今天下午重點壅塞路段為國1南向彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12點後出發，節省寶貴時間；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局表示，另考量今天國5交通量較預期為低，且非為北返車流尖峰日，故原訂今天13至18點於國5北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口實施高乘載管制之交通疏導措施取消，請用路人善加利用。