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清明連假出遊注意！國3「這路段」紫爆、南下建議中午過後出發

▲清明連假第2天，國道多路段塞車，國3甚至出現「紫爆」路段，建議南向用路人下午再出發。（圖／NOWnews攝影中心）
▲清明連假第2天，國道多路段塞車，國3甚至出現「紫爆」路段，建議南向用路人下午再出發。（圖／NOWnews攝影中心）

記者李琦瑋／台北報導

今（5）日是清明連假第2天，國道多路段仍出現大量車潮，截至11點，國道全線交通量為33.7百萬車公里，預估今天交通量為117百萬車公里，國道3號「木柵－深坑端」一度出現紫爆，車速僅16公里；交通部高公局曝下午壅塞路段，建議西部國道南向用路人儘量於12點後出發。

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高公局指出，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹；國1北向內湖至五堵；國3南向鶯歌系統至大溪，其餘路段均能維持行車順暢。

另外，今天9點24分於國3南向195公里處發生2輛小客車及1輛大貨車追撞事故，占用中外車道，於9點44分排除，造成後方車流回堵4公里；9點42分於國1南向193.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9點52分排除，造成後方車流回堵5公里；10點13分於國1北向166.7公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10點49分排除，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

目前國道多路段顯示紅爆，包括國1汐止系統-汐止北向路段顯示紅爆，車速為每小時39公里；國道3甲深坑端-木柵西向路段車速為每小時38公里；國道3號「木柵－深坑端」稍早一度出現紫爆，車速僅16公里。

高公局預判今天下午重點壅塞路段為國1南向彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12點後出發，節省寶貴時間；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局表示，另考量今天國5交通量較預期為低，且非為北返車流尖峰日，故原訂今天13至18點於國5北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口實施高乘載管制之交通疏導措施取消，請用路人善加利用。

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