NBA附加賽生死鬥！解析各隊剩餘賽程強度　勇士今尬火箭成關鍵戰

與台將超投緣！前紅襪冠軍強打先後與林子偉、陳偉殷同隊

前波士頓紅襪隊中外野手Jackie Bradley Jr.。（圖／美聯社／達志影像）
前波士頓紅襪隊中外野手Jackie Bradley Jr.。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

曾在2018年與我國旅美好手林子偉，一同效力MLB波士頓紅襪的外野手Jackie Bradley Jr，在今（5）日根據《紐約郵報》資深記者Jon Heyman透露，「Jackie Bradley Jr確定離開美國職棒，將轉戰美國獨立聯盟長島鴨隊」，將在未來與陳偉殷成為隊友。

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美國獨立聯盟長島鴨隊也在今（5）日於社群表示，球隊正是簽下Jackie Bradley Jr，Jackie Bradley Jr則將與我國好手陳偉殷同隊，一同為長島鴨隊奮戰。

Jackie Bradley Jr擁有11年大聯盟資歷，生涯曾效力波士頓紅襪、密爾瓦基釀酒人、多倫多藍鳥與堪薩斯皇家，總計出賽1182場，掃出109轟、449分打點，打擊率為0.225，曾在2018年與紅襪拿下世界大賽冠軍。

Jackie Bradley Jr可說是與台灣選手十分投緣，在2018年就與當時在紅襪擔任工具人的林子偉同隊，如今又與台灣選手陳偉殷同隊。

值得一提，Jackie Bradley Jr在2016年入選過明星賽，在2018年榮獲外野金手套獎，更在2018年拿下美聯冠軍戰MVP。

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