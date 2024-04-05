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我是怪奇比莉Billie Eilish摯友！粉絲曝私密內容：要來台開唱嗎

▲怪奇比莉把IG上1.1億粉絲都設定成摯友，讓全球歌迷都嗨翻。（圖／翻攝怪奇比莉IG）
▲怪奇比莉把IG上1.1億粉絲都設定成摯友，讓全球歌迷都嗨翻。（圖／翻攝怪奇比莉IG）

記者吳雨婕／綜合報導

今年22歲的美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）以前衛、迷幻的風格為人所知，唱紅歌曲〈bad guy〉，該曲光是在YT上就高達12億次點擊， 近日被粉絲發現怪奇比莉將IG追蹤她的1.1億粉絲通通設成了「摯友」，大方分享「私密照」引起討論，還傳出要來台開唱的消息。

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IG的「摯友」功能由使用者選擇特定追蹤者的帳號，只有這些被選定的帳號可以看「摯友」文章、照片、影片等。怪奇比莉在IG上有1.1億粉絲，她大方的將所有粉絲都設成了摯友，並在限時動態上發布2張照片，一張照片是她手舉向星空的模樣；另外一張則是她躺在床上，僅穿著內褲，露出髖骨上的刺青，邪惡角度讓人浮想聯翩。

▲怪奇比莉把IG上1.1億粉絲都設定成摯友。（圖／翻攝怪奇比莉IG）
▲▼怪奇比莉把IG上1.1億粉絲都設定成摯友，上傳「私密照」與歌迷們分享。（圖／翻攝怪奇比莉IG）
▲怪奇比莉把IG上1.1億粉絲都設定成摯友。（圖／翻攝怪奇比莉IG）
 
而怪奇比莉將全球粉絲設為摯友一事立刻引起討論，引人注意的是，近期她宣傳動作頻頻，最近全球都出現了含有她標誌性的主題「blohsh」以及片段歌詞，雖然怪奇比莉都未表示這些與新專輯有關，不過她自己也分享上頭寫著「Do you know how to bend？」文字，還把大頭貼換成了跟廣告牌一樣的寶藍色，她在2月時曾公開表示新專輯已經完成，所以粉絲推測此次把歌迷們設定成摯友的動作，應該是與發行新專輯有關，不是要來台開唱。

怪奇比莉以〈bad guy〉在樂壇走紅，還與哥哥為電影《007：生死交戰》創作出電影主題曲〈No Time to Die〉，該曲奪下奧斯卡「最佳原創歌曲獎」。她出道9年，已經拿下7項葛萊美獎、2項全美音樂獎、2項金氏世界紀錄、3項MTV音樂錄影帶大獎、3項全英音樂獎、2項金球獎、2項奧斯卡獎，她還是葛萊美獎史上最年輕的獲獎歌手，她於第62屆葛萊美獎上一口氣奪下「年度專輯」、「年度製作」、「年度歌曲」、「年度新人」，非常風光。





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