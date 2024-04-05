我是怪奇比莉Billie Eilish摯友！粉絲曝私密內容：要來台開唱嗎

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而怪奇比莉將全球粉絲設為摯友一事立刻引起討論，引人注意的是，近期她宣傳動作頻頻，最近全球都出現了含有她標誌性的主題「blohsh」以及片段歌詞，雖然怪奇比莉都未表示這些與新專輯有關，不過她自己也分享上頭寫著「Do you know how to bend？」文字，還把大頭貼換成了跟廣告牌一樣的寶藍色，她在2月時曾公開表示新專輯已經完成，所以粉絲推測此次把歌迷們設定成摯友的動作，應該是與發行新專輯有關，不是要來台開唱。
怪奇比莉以〈bad guy〉在樂壇走紅，還與哥哥為電影《007：生死交戰》創作出電影主題曲〈No Time to Die〉，該曲奪下奧斯卡「最佳原創歌曲獎」。她出道9年，已經拿下7項葛萊美獎、2項全美音樂獎、2項金氏世界紀錄、3項MTV音樂錄影帶大獎、3項全英音樂獎、2項金球獎、2項奧斯卡獎，她還是葛萊美獎史上最年輕的獲獎歌手，她於第62屆葛萊美獎上一口氣奪下「年度專輯」、「年度製作」、「年度歌曲」、「年度新人」，非常風光。
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