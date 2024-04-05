黃子佼買未成年謎片！名人集體暴怒　網揭2關鍵「請消失演藝圈」

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黃子佼坦承，他早在2013年2月12日就註冊創意私房帳號，然後從2017年8月8日起，到2023年7月8日為止，在論壇購買未成年女子的性影像，存放在個人平常工作使用的未加密隨身硬碟中，估計不法影片最少上百支，令人意外的是，購買的時間有一段重疊在他被爆出性侵風波的6月18日之後，讓社會大眾難以接受。
黃子佼道歉文隻字未提「受害者」！網紅、名人凍未條灌爆臉書
消息曝光後，黃子佼在臉書上發文致歉表示「檢方已對外界發布結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯，該有的檢討與自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯，過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯」強調自己將「重新做人，請相信我的決心」，並且對於叨擾到媒體及網友感到非常抱歉，「如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。」
然而該道歉文卻引爆名人及網紅們不滿，鄭家純直接留言砲轟「對媒體和網友道歉？那些被威脅拍攝性影像的未成年少女呢？你在看影片的時候，難道覺得那些是自願拍攝拿來販售的嗎？然後不要再有人寫加油了，你們根本搞不清楚那個網站害了多少人，購買的人就是性剝削的幫兇，因為有需求所以有壞人對女孩下手」。
而鄉民女神潔哥也現身「有女兒的真的只想說加油三小」；網紅小商人也留言「看到有人批評加油三小的，我就放心了」；網紅廣告小妹也留言說「忍無可忍。被騙這麼多年，根本不想監督。過去這半年，在你消失後我很難過。但當發現你根本無藥可救的時候，我是時候該放下了。請永遠不要復出，至少把那些美好回憶留給我。」
黃子佼不被接受2大主因！網友要他「永遠消失演藝圈」
而該起事件讓許多網友在「Dcard」社群發文討論，許多人最無法接受黃子佼行為的2大主因，除了「購買的是偷拍影片，還有未成年少女受害之外」，最多人認為購買時間還與去年捲入性侵按時間重疊時，根本就沒有悔過之意。
不少網友紛紛表示「6/19到7/8才幾天？有悔改我真不相信.....」、「太誇張了，買偷拍影片已經很扯了，最扯的是在性侵案被爆之後幾天還有買」、「請你永遠消失在演藝圈，不要再復出了.....」、「台灣法律是怎麼了？在國外兒童色情是多嚴重的事，他購買未成年偷拍片竟然只要繳120萬？而且還是在性侵案被爆之後還有再買這種偷拍影片，瘋掉」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110