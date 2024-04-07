影／世上最好玩的親子動物園 猴群包圍洗臉、餵鱷魚！還能遛老虎
在IG擁有超過3萬人追蹤的美食、團購網紅「阿霞」，近期分享泰國一間親子動物園獨特體驗，被一大群可愛的小猴子包圍，原以為合影畫面會像「白雪公主」與小動物相處般甜美，未料畫風下一秒瞬間崩壞，讓人嘴角失守。據了解，該動物園除了可以享受「猴子浴」外，還能餵鱷魚，甚至是遛老虎。
記者徐銘穗/綜合報導
美甲美睫師「瑞瑞」也在IG分享到獅子王親子動物園遊玩影片，大讚是「有生之年最最最最最最好玩的動物園，沒有之一！」她分享說，迷你小猴子超爆炸可愛，「一盒50元水果盒就可以讓牠們蜂擁而上，當一下猴王真快樂」，餵鱷魚也是必推行程，「50元有兩支竿子，挑釁牠們還可以玩很久」，建議從曼谷包車前往。
動物園遊玩影片在IG引爆討論，不少人敲碗狂問：「是哪間動物園？」直呼好想去，行動力超強的網友甚至留言說：「已訂好機票！」不過，也有人認為，動物本該生活在大自然，認為不應該有動物園的存在。
泰國獅子王親子動物園門票資訊
而可以體驗「猴子浴」、餵鱷魚等和動物親密接觸的動物園，是位在泰國大城府的獅子王親子動物園（Sriayuthaya Lion Park），距離曼谷車程約1.5小時。動物園2021年開幕，占地面積超過9公頃，全票300泰銖（約新台幣260元）、140公分以下兒童100泰銖（約新台幣87元）、110公分以下免費，餵動物50泰銖（約新台幣44元）以上、長頸鹿拍照200泰銖（約新台幣175元），各大旅遊網均有推套裝行程。
■本文影片經「吃吃霞」（IG帳號：eatha.foodie）、「瑞瑞」（IG帳號：rueimeiwang）授權引用。原始影片出處：吃吃霞版請點此、瑞瑞版請點此