NBA附加賽生死鬥！解析各隊剩餘賽程強度　勇士今尬火箭成關鍵戰

澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰　內裝、座椅大升級

▲澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰，內裝、座椅大升級。（圖／記者林之越攝）
▲澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰，內裝、座椅大升級。（圖／記者林之越攝）

記者林之越/高雄報導

中職新隊伍台鋼雄鷹在今（5）日回到高雄，進行和富邦悍將的主場首戰，澄清湖球場也在封館整建後重新和球迷見面。高雄市府運動發展局從去年7月開始對澄清湖球場進行整修工程，分別針對比賽場地區域、球場內部、球員休息室內部、亦涵蓋內野觀眾席座椅、外野防撞墊及安全防護網汰換等工程。

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根據高市府運動發展局表示，高雄市政府將優化職業棒球場地納入市府施政重點，市府自籌逾2億5仟萬經費改善棒球場。澄清湖球場的施作內容包含球場入口意象、大廳服務台、媒體採訪室、貴賓室、球員休息室、走廊、廁所及啦啦隊舞台等空間整修，亦涵蓋內野觀眾席座椅、外野防撞墊及安全防護網汰換等工項。

▲澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰，內裝、座椅大升級。（圖／記者林之越攝）
▲澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰，內裝、座椅大升級。（圖／記者林之越攝）
▲澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰，內裝、座椅大升級。（圖／記者林之越攝）
▲澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰，內裝、座椅大升級。（圖／記者林之越攝）
另外，對於球迷朋友們來說，最重要的是這次整修也包含汰換內野老舊座椅，且座椅與台北大巨蛋同款，調整座椅高度，改善視野穿透性，並增設飲料杯架，方便球迷欣賞球賽同時也能享受美食飲品。同時，也優化啦啦隊舞台，墊高並補平舞台區，讓球迷更清楚觀賞啦啦隊於場中賣力跳舞應援，帶動全場球迷氣氛。

▲澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰，內裝、座椅大升級。（圖／記者林之越攝）
▲澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰，內裝、座椅大升級。（圖／記者林之越攝）
本日比賽前3小時，就有不少台鋼球迷抵達現場排隊，為了領取首場主場賽事才會贈送的限量元年紀念T恤和紀念票券。

▲澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰，內裝、座椅大升級。（圖／記者林之越攝）
▲澄清湖球場新面貌大公開！台鋼雄鷹迎主場首戰，內裝、座椅大升級。（圖／記者林之越攝）
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