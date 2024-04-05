謝霆鋒聞7.2強震祈福！港星Tyson Yoshi捐100萬 幫助花蓮重建
近日台灣地震不斷，3日上午花蓮近海發生規模7.2級大地震，全台各地不少地區都受到影響。港星謝霆鋒轉發台灣地震新聞並寫下：「願一切平安！」不少粉絲也在留言處為受災戶祈福。香港歌手Tyson Yoshi捐款百萬幫助花蓮重建，古巨基也為台灣祈福，並表示自己來台錄音，地震當下被驚醒。
記者張一笙／綜合報導
台灣3日花蓮外海發生規模7.2級強震，是921大地震以來首見最大的地震，全台災情不斷，甚至造成10人罹難，千餘人受傷的悲劇，消息傳到世界各地後，不少民眾都紛紛想方設法想要援助台灣，謝霆鋒也轉發地震新聞，希望台灣人能在地震災情中「一切平安」。
香港歌手Tyson Yoshi近年演藝事業深耕台灣，不僅在全台灣各地辦個人演唱會、宣傳、校園演出，甚至在台北租房子衝刺音樂事業。3日，Tyson Yoshi遇到強震，捐出100萬台幣來幫助花蓮重建，成香港第一人。
香港歌手古巨基地震當下也在台灣錄音，地震發生時，古巨基正在睡夢中，嚇得他從睡夢中驚醒，飯店廁所的隔板紛紛掉落，所幸古巨基沒有受傷。古巨基也在地震發生後在受訪時呼籲大家祈福，並且希望大家一切平安。
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