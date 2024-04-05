來台遇花蓮大地震！美國20高中生「住天王星隔壁」 目睹大樓傾斜
花蓮3日發生規模7.2大地震，搜救行動仍在持續，面對這場台灣25年來最強地震，國際各大媒體也相當關注。美國伊利諾州芝加哥1所高中，就有20名訪台學生，地震當天正好就在花蓮，還目睹飯店旁邊的「天王星大樓」傾斜，所幸20人都沒有受傷。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，來自芝加哥聖伊格內修斯大學預科學校（St. Ignatius College Prep）的20名學生，近日訪台，想來一場文化體驗之旅，3日強震發生時，他們正在花蓮市區，1棟白色的飯店吃早餐，女學生柏金（Leona Bergin）回憶開始搖晃的那刻，一開始她以為是火車經過，結果周圍的人卻開始大喊「地震」，而她也聽到一堆盤子、玻璃杯摔碎的聲音。
柏金所在的團體以及飯店裡所有人，當下立刻從大樓撤離並跑到停車場，目睹飯店旁一棟「紅磚、玻璃外牆」的大樓（天王星）傾斜，讓所有人都看傻了眼。事發後當局已在大樓外架起支撐點，防止其突然倒塌，並著手進行拆除。
柏金表示，很難相信這種通常只會在照片上看到的事，就發生在自己眼前，慶幸的是沒有團員受傷，目前他們已前往台灣西部，預計6日返回美國。