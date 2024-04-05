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台灣演藝圈第1人！蕭薔慷捐100萬　呼籲受災戶「一起度過難關」

▲蕭薔宣布捐款100萬元，希望協助花蓮受災戶重建。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲蕭薔宣布捐款100萬元，希望協助花蓮受災戶重建。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者江芷稜／綜合報導

天佑台灣！花蓮外海3日發生規模7.2強震後，連日餘震不斷，造成各地災情叢生，百姓人心惶惶，向來與台灣友好的日本伸出援手，女星紗榮子發起募款救災活動，搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI也大手筆捐款1000萬日幣（約211萬元台幣），台灣演藝圈第一人則是蕭薔，她今（5）日在臉書公布要捐款100萬元台幣賑災，協助受災戶一起重建，與花蓮共度難關！

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▲蕭薔宣布要捐款100萬元賑災，是台灣演藝圈第一人。（圖／蕭薔FB）
▲蕭薔宣布要捐款100萬元賑災，是台灣演藝圈第一人。（圖／蕭薔FB）
蕭薔做公益不遺餘力，每年都會拍攝年曆義賣，將所得捐給慈善團體，2018年高雄發生規模6.6強震，她大方捐出100萬元協助，疫情期間，她也捐出100萬元防疫，指定要給醫護人員增添設備、激勵士氣，甚至不時參與宗教公益活動，親自發放米、水果等物資給弱勢族群，以實際行動參與公益，非常有愛心。

▲▼蕭薔入行33年，是公認的大美女，「我每天只睡1個小時」廣告台詞堪稱經典。（圖／翻攝自優酷、蕭薔臉書）
▲蕭薔每年都會義賣年曆作為公益之用。（圖／蕭薔臉書）
這次花蓮大規模強震，台灣企業陸續捐款賑災，蕭薔今早在臉書曬出雙手合十祈禱的照片，宣布將捐款100萬元，「希望能盡一份心力幫助災戶重建家園，與花蓮一起共度難關」，並向受災戶喊話：「災後重建，我們一起努力！」感動許多網友，粉絲留言稱讚她「人美心美」，感謝她的善心。

除了蕭薔率先捐款外，台灣強震的消息傳出後，許多來過台灣的海外藝人紛紛表達關切，包括生田斗真、中島健人、千賀健永、速水茂虎道及韓團Super Junior圭賢等人，都在社群平台以繁體中文表達關心，給了台灣人民溫暖力量。

▲YOSHIKI捐款1000萬日幣（約台幣211萬元）給台灣紅十字會。（圖／翻攝自YOSHIKI IG）
▲YOSHIKI捐款1000萬日幣（約台幣211萬元）給台灣紅十字會。（圖／翻攝自YOSHIKI IG）
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