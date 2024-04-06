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5大女偶像「為了表演夢想」震撼加盟當啦啦隊！嗨喊像老天的指示

▲夏蕾（左起）、十元、寶兒、詩雅、冼迪琦都是偶像團體出身的女星，她們為了完成表演夢想，相繼成為啦啦隊的一員，繼續在舞台上發光發熱。（圖／成員IG）
▲夏蕾（左起）、十元、寶兒、詩雅、冼迪琦都是偶像團體出身的女星，她們為了完成表演夢想，相繼成為啦啦隊的一員，繼續在舞台上發光發熱。（圖／成員IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

台灣的棒球啦啦隊文化，歷經去年的國際賽加持後，逐漸受到更多人喜愛，同時讓熱愛表演的女孩有更多站上舞台的機會，就連偶像女星都想要來挑戰，繼續完成表演的夢想。《NOWnews今日新聞》特別整理先以「偶像」、「藝人」身分在演藝圈出道，後轉為啦啦隊的女星，包含夏蕾、十元、寶兒、詩雅、冼迪琦等人，大家為了在舞台上表演，進而加入啦啦隊圓夢。

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▲女子偶像團體「Popu Lady」成員寶兒加入Fubon Angels。（圖／記者吳翊緁攝）
▲女團Popu Lady成員寶兒的加盟，為Fubon Angels帶來成功的話題與效益。（圖／記者吳翊緁攝影）
寶兒震撼加盟啦啦隊！Popu Lady再掀回憶殺

在行銷宣傳上廣受好評的富邦球團，今年不僅成功簽下3位外援女神李晧禎、南珉貞、李雅英，還找來紅極一時的女團「Popu Lady」成員寶兒加盟Fubon Angels，開啟一連串的話題，好消息也讓許多老粉絲又驚又喜，紛紛承諾會買票進到球場，見證昔日的偶像女神回歸舞台。

寶兒也在IG上提到，雖然近幾年沒有團體作品，但她還是非常想念舞台的演出，「沒想到夢想成真，很感謝富邦球隊的青睞，讓我有這個機會帶給大家不同面向的表演舞台。」可見她對表演的渴望與熱情。更驚人的是，寶兒帶來的票房效益也相當驚人，光是4月3日、4日這兩天的新莊棒球場開幕戰，就吸引1萬7101人進場，刷新票房新紀錄，寶兒初登場的好表現，更是獲得球迷讚賞。

▲小龍女詩雅（右）分享常常被路人合照後，雙胞胎妹妹十元（左）收到Tag通知的糗事，讓姊妹倆哭笑不得，尷尬又爆笑。（圖／詩雅IG）
▲姊姊詩雅（右）與妹妹十元（左）先後從偶像女團轉戰啦啦隊，人氣越來越高。（圖／詩雅IG）
台灣啦啦隊成目標！AKB台灣偶像女團也來了

知名女子偶像團體「AKB48 Team TP」（前身：TPE48）在台灣擁有廣大粉絲支持，也讓人十分期待未來發展，無奈曝光度、討論聲量卻遠遠不及啦啦隊，是外界覺得非常可惜的地方。直到2022年，前TPE48成員十元（陳詩媛）宣布加入樂天女孩啦啦隊Rakuten Girls後，才開啟偶像轉戰啦啦隊的風潮。

隔年，十元的姐姐詩雅也宣布加入小龍女啦啦隊Dragon Beauties行列，曾是「AKB48 Team TP」隊長的她，擁有近7年的偶像資歷。詩雅曾向《NOWnews今日新聞》分享，在某次的網路節目中，親身感受到啦啦隊應援帶來的快樂與魅力，再加上本身就很熱愛棒球，便決定轉戰啦啦隊挑戰自我，也很謝謝味全龍球團給予機會，為她提供很棒的舞台。

▲中信啦啦隊專訪冼迪琦小迪。（圖／記者葉政勳攝影）
▲冼迪琦畢業後宣布加盟Passion Sisters，為啦啦隊投下震撼彈。（圖／記者葉政勳攝影）
加入啦啦隊很幸運！偶像女神：像老天爺指示

同樣來自「AKB48 Team TP」的冼迪琦，在2023年畢業後宣布加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，再度為啦啦隊投下一枚震撼彈，網路討論度不斷。自豪是「香港首席美少女」的冼迪琦也曾接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，其實畢業後自己根本還沒做好未來決定，幸好在朋友希希的鼓勵下，才決定轉戰啦啦隊，希望把過去在偶像女團培養出的強大感染力帶到球場，與球迷們盡情應援。

女子偶像選秀節目《菱格世代DD52》出身的冠軍團體「G.O.F」成員夏蕾，和小迪一樣都是Passion Sisters成員，兩人雖然在同一時間加入，背後卻有著不同的故事。原來夏蕾當時不僅卡著與前東家的合約，除了必須自己打工賺錢，還得身兼模特兒的身分，經濟相當不穩定，嚮往表演舞台的她，在當時幾乎沒有機會，所幸在親姊姊的建議後，夏蕾因緣際會成為Passion Sisters的一員，她笑說「我就按了Follow，後來我朋友剛好丟了中信徵選練習生資料給我，我就說這也太剛好了吧！好像老天爺真的是要我來這邊。」

▲中信啦啦隊專訪夏蕾。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲夏蕾為了完成表演夢想，決定加入啦啦隊。（圖／記者嚴俊強攝影）
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