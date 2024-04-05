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五月天捐500萬賑災幫重建校園！羅志祥主動捐款、物資給受災戶

▲五月天（左圖）捐款500萬，給受到這次影響的地區重建校園；羅志祥主動捐款、捐物資給地震受災戶。（圖／相信音樂提供、寬宏藝術提供）
▲五月天（左圖）捐款500萬，給受到這次影響的地區重建校園；羅志祥主動捐款、捐物資給地震受災戶。（圖／相信音樂提供、寬宏藝術提供）

記者吳雨婕／綜合報導

3日時花蓮發生大地震，全台有感，至今餘震無數，花蓮當地更是災情慘重，各界紛紛獻出愛心，希望能幫受到影響的地區重建，而今（5）日稍早五月天與相信音樂表示要捐出500萬元賑災，給受到地震影響的校園重建，並持續關注任何需要協助之處，送暖不遺餘力；羅志祥（小豬）則是為家鄉盡一份力，主動捐款與提供物資給受災戶。

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地震過後，各界都紛紛對災區伸出援手，有錢出錢有力出力，稍早相信音樂與五月天透過公司提到將捐出500萬元，幫助本次受花蓮強震影響之校園修建，並持續關注後續任何需出力協助之處，暖心以歌曲〈終結孤單〉的歌詞，為受災戶打氣，「Everything will be alright.Tomorrow will be fine.有我的陪伴，你再也不孤單。」

▲五月天在演唱會上狂開18禁笑話，逗樂全場粉絲。（圖／相信音樂提供）
▲五月天將捐500萬賑災。（圖／相信音樂提供）
至於羅志祥（小豬）則是在IG發文：「花蓮是那麼美的地方 因爲天災讓ㄧ切都變的悲傷，很多居民一夕之間沒了溫暖的家，我要爲我的家鄉盡一份力，我會用最直接，最實際的方式來幫助所有的受災戶。」稍早羅志祥也透過所屬華納音樂表示，地震當下媽媽有打電話關心他，他也馬上關心其他家人，家人都平安，這幾天羅志祥看到受災戶覺得不忍心，「主動聯繫縣長秘書表示能幫忙協助，後續會有計畫但都還在討論中，希望藉由捐款、提供物資這些能為花蓮出一份力。」不過捐款數字與物資等細節不願透露，主要是希望能幫助家園。

▲ 羅志祥在高雄巨蛋唱跨年。（圖／寬宏藝術提供）
▲羅志祥主動捐款與提供物資賑災。（圖／寬宏藝術提供）
事實上，日前花蓮發生大地震後，許多演藝圈名人紛紛捐款幫助，蕭薔宣布捐出100萬、香港歌手Tyson Yoshi也將捐出100萬，日本搖滾天團「X JAPAN」團長YOSHIKI已捐1000萬日圓（約新台幣215萬元）幫助災民。




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