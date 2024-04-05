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小林製藥案延燒！國內累計通報26案、食藥署最快1週內開專家會議

▲日本小林製藥「紅麴保健品」爆出健康疑慮，國內今（5）日增4通報個案、食藥署最快1週內開專家會議。（圖／翻攝自小林製藥官網）
▲日本小林製藥「紅麴保健品」爆出健康疑慮，國內今（5）日增4通報個案、食藥署最快1週內開專家會議。（圖／翻攝自小林製藥官網）

記者李琦瑋／綜合報導

日本小林製藥紅麴保健品爆出食安危機，據衛福部食藥署統計，截至今（5）日下午累計26人通報，其中4人是自行從日本購入小林製藥紅麴產品、4月3日新增4名通報個案。食藥署表示，初步已召開會前會，最快下週召開專家會議，評估個案食用產品與非預期反應相關性。

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日本小林製藥案延燒，日本國內累計5人因腎病死亡、逾百人住院，台灣沒有進口問題保健食品，但有2間業者曾輸入日本小林製藥的紅麴原料，已啟動自主預防性下架。

衛福部食藥署最新統計，在「民眾食用日本小林製藥紅麴相關產品非預期反應通報案件」名單，截至今天下午累計26人通報，其中4人是自行從日本購入小林製藥紅麴產品。

另外，4月3日新增4名通報個案，其中新北市67歲女性，使用達摩本草納豆紅麴素食膠囊1年，近半年容易疲累、且腎功能下降，腎絲球過濾率由70降至51；台中市47歲女性，服用從日本自行購入的小林製藥紅麴錠3個月，期間並未服用其他藥品，身體卻一直出現腹痛、腰痛、血尿等症狀，後續，因左耳產生疼痛至耳鼻喉科就診，最終醫師告知患者有喉部潰瘍，但尚無法確認是否與產品相關。

食藥署表示，民眾買到含有日本小林製藥紅麴原料相關產品，如有疑義可撥打食安專線1919或消保專線1950諮詢。至於「國內業者主動通報預防性下架資訊」顯示，截至4月5日，食藥署已收到使用小林製藥紅麴原料相關產品共計246件。

食藥署強調，系統通報不等於有相關性，還須由專家會議進一步評估，4月3日有初步召開專家會議的會前會，整理通報資料中，民眾反應的非預期事件，分類後將提送「健康食品、特殊營養食品及膠囊錠狀食品非預期反應諮議小組」會議，評估個案食用產品與非預期反應的相關性，預計最快下週召開。

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