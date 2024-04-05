關心台灣地震！泰國旅行社協會：泰國遊客訪台不受影響
台灣花蓮外海3日發生規模7.2強震，引發外界關注。泰國下週適逢潑水節，許多泰國民眾早已安排好出遊行程，而台灣也是泰國遊客最常見的目的地之一。泰國旅行社協會（TTAA）表示，許多泰國民眾看到地震新聞後，向旅行社詢問狀況，不過預計訪台的泰國客既定行程不會受到影響。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《曼谷郵報》報導，泰國旅行社協會會長查倫（Charoen Wangananont）表示，安排在潑水節假期出遊的泰國民眾，大多都已經支付了機票與住宿等旅遊費用，雖然台灣3日遭遇近25年最大地震，但只要航空公司與旅行社照常提供服務，遊客取消行程就無法退款，所以泰國民眾多決定按計畫進行。
另外，由於地震主要受影響地區在台灣東部，對於主要在台灣西部遊玩的泰國觀光客來說，影響也較小。查倫表示，潑水節假期出遊的泰國民眾，最熱門的目的地是日本，接下來就是中國、韓國、台灣。
查倫認為泰國遊客都會透過網路搜集旅遊資訊，他們對於地震帶給台灣的衝擊十分了解，也知道現下前往台灣旅遊仍是安全的。「泰國人非常靈活」，查倫解釋，就算既定行程受到地震影響，只要稍加改變旅遊計畫就行了，無需整個取消。